Нам грозят полным «безвизом» Как Эстония и Латвия о себе напомнили

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Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

В Таллине местные власти, видимо, раздраженные тем, что Эстония упоминается в последнее время исключительно как страна с наивысшими показателями инфляции, решили обогатить смыслами антироссийскую кампанию. Для восьмого, а, может, девятого пакета санкций прибалты предложили ввести запрет на выдачу виз российским гражданам. Действительно, в европейских столицах уже слышатся взвинченные голоса о том, что шесть санкционных пакетов донельзя закрутили гайки в отношениях с Россией и что страны-инициаторы вот-вот окончательно попадут в состояние шахматного цугцванга, когда каждое новое действие только ухудшит позицию играющей стороны. А тут эстонцы при яростной поддержке части финнов, латышей и поляков предлагают придать санкциям новое направление. А главное — на время забыть о российском газе, так отравляющем внутрисоюзные отношения.

Хотя, скорее, просто на все заранее готовым прибалтийским исполнителям предложили озвучить инициативу, рожденную очередным мозговым центром. Вот они и расстарались, заявив заодно и о запрете на въезд для наших студентов. Хотя о передовых местных университетах что-то ничего не было слышно.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы оценить всю глубину задуманного. Видимо, инициаторы нового «железного занавеса» ожидают, что российские граждане, лишенные не только у себя дома пармезана и хамона, но и возможности вкусить их на месте производства, наконец-то поднимут бунт, выйдут на улицы и решительно свергнут «кровавый режим». Правда, проблема в том, что, по разным данным, услугами визовых центров пользовались не более десяти процентов нашего населения. Причем немалая часть таких активных путешественников после событий конца февраля предпочла оперативно покинуть пределы отечества. А спровоцированные первыми же санкционными пакетами проблемы с транспортными коммуникациями во многом и так сделали получение виз бесполезной роскошью. Мы уже не говорим о том, что огромное число персон просто оказалось под персональными санкциями, что лишило их возможности передвижения в страны условного Запада.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Объединенный визовый центр в Москве

Так что на такую бунтующую массовку рассчитывать бессмысленно. Никакой революции цвета еэсовской визы. А вот моральный бумеранг может прилететь солидный. С одной стороны, российский президент не устает повторять, что границы открыты и тот, кто хочет, может легко их пересечь. А вот по ту сторону этих границ угрожают строительством новой стены. И фултонская фраза Уинстона Черчилля — «Над континентом, простирающимся от Штеттиина на Балтике до Триеста на Адриатике, опустился „железный занавес“» — будет звучать в новом контексте крайне двусмысленно. Моральные издержки «свободного мира» окажутся несопоставимыми с мизерным эффектом от очередного запрета.

Собственно, и так в ходу некие суррогатные решения на сей счет. В Латвии на границе от россиян уже требуют публично осудить нашу СВО на Украине. Притом что тамошний министр иностранных дел Ринкевич также уже потребовал прекратить выдачу нам туристических виз. А гражданин США и Хорватии Каспаров предлагает ввести «паспорт хорошего русского» — эдакий документ прозападной лояльности, что также должно обеспечить грамотное отделение «овнов от козлищ» при выдаче виз. В Финляндии местные партии вообще предлагают все-таки получившим въездные визы россиянам не продавать в местных магазинах санкционные товары. Отслеживать следование такому запрету весьма проблематично, но звучит зато красиво.

Но вот не покидает ощущение, что, в отличие от услужливых эстонцев и латышей, для западных грандов такая запущенная сателлитами инициатива — это повышение ставки в общей большой игре. Продолжение торга в деталях. Так, после соглашения о вывозе украинского зерна решился и вопрос с возобновлением транзита в Калининград, а наш груз на Шпицберген был пропущен сразу после напоминания о не самом выгодном для России договоре о разделе акватории Баренцева моря. И суета вокруг виз из той же серии. Будем наблюдать.