Беременным студенткам выплатят пособие размером 90 тысяч рублей

Российские студентки, обучающиеся очно, с 1 сентября 2025 года смогут получать увеличенное пособие по беременности и родам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам с участием президента России Владимира Путина. По ее словам, которые приводит пресс-служба Кремля, размер выплаты будет достигать 90 тысяч рублей.

Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться <…> в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, <…> теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей, — сказала она.

Голикова в ходе совещания также указала, что в 2024 году в России среди новорожденных преобладают мальчики. По ее словам, их доля составила 51,5%, в отличие от прошлых лет, когда девочек рождалось больше.

Ранее Голикова сообщила, что количество женщин репродуктивного возраста в России достигнет 27 млн к 2046 году. Вице-премьер уточнила, что сейчас их число составляет 34 млн. По словам Голиковой, Россия живет на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения.