Названы группы людей, которым нельзя есть мясо Диетолог Писарева назвала группы людей, которым нельзя есть мясо

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Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева заявила, что мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой. Она добавила, что таким людям следует внимательно подходить к своему рациону. Эксперт пояснила, что это высокобелковый продукт, а при болезни почек органы могут не справиться, пишет URA.RU.

Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме, — рассказала Ирина Писарева.

Она при этом уточнила, что людям с подобными заболеваниями можно употреблять диетическое мясо: индейку и курицу.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее рассчитала необходимый объём воды человеку в сутки. По словам эксперта, это примерно 30–40 граммов на килограмм веса, то есть взрослому человеку весом 60 килограммов потребуется не менее двух литров воды. Она при этом призвала пить воду в разумных пределах. Специалист добавила, что объём воды для человека с лишними весом необходимо рассчитывать из его «идеального» веса — рост в сантиметрах минус 100.