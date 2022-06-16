Врач рассказал, что делать при расстройстве ЖКТ на природе Врач Усенко рассказал, что делать при расстройстве ЖКТ на природе

Фото: shutterstock

При симптомах расстройства ЖКТ на природе следует пить много воды и принимать солевые растворы, рассказал исполнительный директор национального научного общества инфекционистов Денис Усенко. Голодать не стоит, а при ухудшении самочувствия нужно сразу обратиться к врачу, сообщил он в разговоре с Lenta.ru.

Кроме того, при первых симптомах не рекомендуется принимать противодиарейные препараты группы лоперамида без назначения, это способно вызвать неблагоприятные последствия. Не нужно и промывать желудок, предупредил Усенко.

Эта процедура небезопасна и не поддерживается специалистами, поскольку может вызвать аспирацию промывными водами и привести к развитию пневмонии, — сказал он.

Усенко также сообщил, что должно быть в аптечке для пикника. Он назвал антисептики, бинты или пластыри, антигистаминные препараты. Последние, кстати, помогут и при пищевой аллергии, маскирующейся под расстройство ЖКТ.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее предупредил, что людям с болезнями сердца и «скачущим» давлением опасно есть шашлык с алкоголем. Такое сочетание может спровоцировать инфаркт миокарда. По его словам, даже здоровому человеку не стоит есть больше двух-трёх небольших кусков шашлыка за неделю.