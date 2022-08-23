Диетолог рассказала о наиболее полезных видах соков Диетолог Соломатина: овощные соки полезнее фруктовых

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Овощные соки более полезны для здоровья, чем фруктовые, сообщила «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. В них содержится гораздо меньше сахара и раздражающих желудок органических кислот. При приготовлении фруктового сока, как правило, выбрасывается содержащий клетчатку жмых, который помогает усвоению сахара и не позволяет сильно повышать уровень глюкозы в крови, пояснила специалист.

Свекольный понижает давление, сельдерейный хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие, как и тыква. В морковном — бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой, — рассказала Соломатина.

Врач предупредила, что в свежевыжатых соках полезные вещества быстро разрушаются. Исключение составляет только свекольный сок, которому из-за содержания нитратов необходимо какое-то время отстояться.

Диетолог Ева Шишова ранее отметила, что в фруктовых соках часто содержится много сахара и фруктозы, их можно заменить подслащённой водой или фруктовым чаем с добавлением сахарозаменителя.

В свою очередь диетолог Ольга Лушникова добавила, что похудение на соках и смузи может спровоцировать сахарный диабет из-за резких скачков сахара в крови. Она подчеркнула, что использование такой детокс-диеты нередко чревато повторным набором килограммов.