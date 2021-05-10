Врач назвал опасные для аллергиков продукты

https://static.news.ru/photo/9d29fa22-8c12-11ea-9eb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB

Людям с аллергией на пыльцу деревьев рекомендуется удалить из своего рациона яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, а также морковь, сельдерей и петрушку. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук аллерголог-иммунолог Дали Мачарадзе.

По словам Мачарадзе, люди с определённым типом аллергии на конкретные виды пыльцы могут получить аналогичную реакцию и на продукты.

Тем, у кого аллергия на пыльцу деревьев, не рекомендуется принимать не только в период цветения, но всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки, — сказала эксперт.

При этом данные овощи и фрукты не рекомендуется употреблять ни в чистом виде, ни в качестве сока.

При аллергии на пыльцу злаковых следует отказаться от мёда.

При пчелином укусе у больных, имеющих аллергию на злаковые травы, может наблюдаться тяжёлая аллергическая реакция. У таких больных может быть ложноположительная кожная проба на пшеницу, но это не значит, что надо исключать пшеницу из продуктов питания, — подчёркивает врач.

Основные аллергены для тех, кто имеет аллергию на пыльцу сорных растений, — это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мёд и специи. Всё это Дали Мачарадзе есть не советует.

Подавить или снизить реакции на пищевые аллергены помогут лекарства.

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