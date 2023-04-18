Диетолог назвала лучшие продукты для завтрака Диетолог Круглова: лучшими продуктами для завтрака являются каши с молоком, яйца или творог

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Лучшими продуктами для завтрака являются каши из круп, мюсли, яйца, творог, сыр, йогурт или яйца, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт добавила, что утром пищу рекомендуется принимать в течение часа после пробуждения, при этом блюда должны содержать сложные углеводы и белок — животный или в виде молока.

На завтрак нужны сложные углеводы: каши, мюсли, цельнозерновой хлеб. Это лучший вариант. Необходим и источник белка: йогурт, кефир, творог, сыр, яйца, свежие фрукты или овощи, овощи можно тушеные. Допускается мясо птицы, рыба, но чаще подобную пищу употребляют во второй половине дня, — отметила Круглова.

По ее словам, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, так как не все люди испытывают сильное чувство голода по утрам. Тем не менее она подчеркнула, что систематический пропуск завтрака грозит набором лишнего веса, так как «недополученные утром калории человек начинает добирать во второй половине дня».

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что избавиться от лишнего веса помогут не только регулярные интенсивные тренировки и правильное питание, но и ускоряющие метаболизм напитки. Эксперт добавила, что сжиганию жира способствуют кофеиносодержащие жидкости, рассол квашеной капусты и даже сок из консервов печени трески.