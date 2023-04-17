Диетолог рассказала, как похудеть с помощью напитков Диетолог Мухина назвала капустный рассол и сок трески напитками для сжигания жира

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Избавиться от лишнего веса помогут не только регулярные интенсивные тренировки и правильное питание, но и ускоряющие метаболизм напитки. Как рассказала в беседе с LIFE.ru врач-диетолог Марият Мухина, сжиганию жира способствуют кофеиносодержащие жидкости, рассол квашеной капусты и даже сок из консервов печени трески.

Симпатоадреналовые средства хорошо известны — это кофе и все напитки из кофеина, какао. Они фактически уменьшают аппетит, — пояснила специалист.

Мухина уточнила, что эти напитки стимулируют выработку в щитовидной железе контринсулярных гормонов, за счет чего и происходит сжигание жира.

Желающим похудеть диетолог также порекомендовала употреблять сок квашеной капусты — он улучшает метаболизм и повышает иммунитет за счет содержания полезных бактерий и витаминов. Продукт богат антиоксидантами, железом, молибденом, магнием, медью.

Кроме того, по словам врача, хорошо сжигает жир лекарственный напиток на основе барбариса. Он содержит алкалоид, который снижает уровень глюкозы в крови, улучшает отток желчи и нормализует работу, защищая ее от токсинов.

Если в воде размешать куркуму, то получится метаболизирующий напиток с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, продолжила эксперт. Также схожими свойствами обладает рыбий жир, который присутствует в соке из консервированной печени трески. Его полноценная суточная доза — одна чайная ложка.

В числе эффективных при похудении напитков диетолог назвала и сибирский женьшень, побочным эффектом употребления которого может стать повышение давления, а также пажитник.

Пажитник в русской медицине и хельба — в латинской. Он не повышает давление, на вкус сладкий. Он мощно активирует работу желез внутренней секреции и эффективно выводит токсины, — подчеркнула Мухина.

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