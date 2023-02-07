Психиатр рассказал, почему мужчины чаще умирают от анорексии Психиатр Климчук: мужчины чаще женщин умирают от анорексии из-за позднего обращения за помощью

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Психиатр, специализирующийся на расстройствах питания, Сергей Климчук во время просветительского лектория «РПП-fest» обратил внимание, что страдающие анорексией мужчины умирают чаще женщин в процентном соотношении. Врач связывает это с низкой осведомленностью коллег о распространенности патологии среди мужчин и стыдом самих пациентов, из-за которого они отказываются от помощи.

Да, распространенность анорексии и булимии среди мужчин меньше, но она не становится от этого менее опасной. Более того, есть исследования, которые показывают, что высока вероятность, что высокая смертность у мужчин от анорексии обусловлена тем, что они значительно позже получают помощь и позже обращаются [к специалистам] из-за стигматизации или несвоевременного внимания к этой проблеме, — объясняет врач.

Психиатр уточнил, что есть и системные проблемы в диагностике болезни. Один из действовавших до этого года критериев, по которому ставят диагноз «анорексия», — нарушение менструального цикла, что само по себе исключает возможность постановки диагноза мужчине. С 2023 года принята новая международная классификация болезней, из которой этот критерий убрали.

При этом действующие рекомендации по-прежнему основаны на лечении женщин. Мужчины часто исключены из исследований по расстройствам пищевого поведения.

К тому же, по словам психиатра, членам семьи и самим пациентам сложно распознать симптомы. Расстройства пищевого поведения у мужчин и женщин выражаются по-разному. Везде в ядре расстройства есть сверхценность — это внешность и вес. Но если у женщин появляется патологическое стремление к худобе (анорексия), то мужчины чаще наоборот нездоровым образом пытаются нарастить мышечную массу (бигорексия).

Климчук отмечает, что в культуре изнуряющие тренировки и обильное питание у мужчин не считается чем-то ненормальным. В такой ситуации заподозрить, когда увлечение бодибилдингом становится нездоровым, сложно.

Ранее в Ялте школьница была доставлена в больницу после попытки суицида. До этого девочка пыталась сбросить вес, но осталась недовольна результатом. По данным журналистов, ради изменения внешности она вступила в группу правильного питания в соцсетях и нашла подругу по интересам.