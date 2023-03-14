В России начнут маркировать БАДы Минпромторг: обязательная маркировка БАДов может начаться с октября 2023 года

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Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться с 1 октября 2023 года, рассказала РИА Новости заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева. По ее словам, этому этапу будет предшествовать регистрация в информационной системе маркировки, которая начнется с 1 сентября.

В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки, — сказала Приезжаева.

Она добавила, что с 1 марта 2024 года предлагается ввести обязательную фиксацию кода маркировки при розничной продаже, а с 1 мая 2024 года в систему будут вносить сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. Поштучной прослеживаемости БАДов в Минпромторге намерены достичь к сентябрю 2025 года. Приезжаева подчеркнула, что новые правила маркировки добавок будут обязательны для всех производителей и импортеров.

Ранее член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый напомнил, что действующие нормы предполагают, что на упаковке БАДов должно быть предупреждение, что пищевая добавка не является лекарственным средством, однако для инструкции к продукту таких требований нет. По его словам, этот вопрос должен стать одной из тем мартовских круглых столов.