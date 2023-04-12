Малышева назвала распространенную ошибку, мешающую худеть Малышева назвала контроль веса распространенной ошибкой при похудении

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Контроль веса является частой ошибкой при похудении, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что это мешает интуитивному питанию и осознанию голода, что приводит к нарушению пищевого поведения.

Психолог Артем Бразговский добавил, что если есть не от скуки, а по необходимости, то можно не садиться на жесткую диету и не исключать любимые продукты, в том числе сладкое.

Вот две причины, по которым у большинства интуитивное питание не будет работать или будет работать достаточно слабо. Это контроль веса и дефицит активности, — сказал психолог.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова объяснила, что перед сном без вреда для здоровья можно съесть продукты, содержащие жиры и белковые компоненты — костный бульон, орехи, семечки, перепелиные яйца, авокадо. Она уточнила, что аппетит перед сном может появиться из-за неправильно составленного дневного рациона.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» эмоции.