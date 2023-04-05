Кофе, пиво, газировка: что можно и нельзя пить беременным У женщин в интересном положении много запретов: какие из них мнимые, а какие — обоснованные

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Беременных часто преследует страх сделать что-то неправильно и навредить будущему ребенку. Особенно много вопросов вызывает употребление разных напитков. Можно ли беременным пить кофе, зеленый чай, свежевыжатые соки, газировку, энергетические напитки? Допустимо ли заменять пиво и вино безалкогольными аналогами и существует ли разрешенная доза спиртного или его нужно полностью исключить? Эти вопросы NEWS.ru задал акушерам-гинекологам.

Можно ли беременным пить кофе

Запрет на кофе для беременных — один из мифов. Наоборот, напиток может облегчить состояние во время первого триместра, когда у женщин часто бывает пониженное давление. К тому же кофе улучшает пищеварение, помогая бороться с запорами (распространенная проблема женщин в положении), сообщила NEWS.ru врач — акушер-гинеколог Наталья Алиханашвили.

«Если бы кофе при беременности был противопоказан, многие народы бы уже вымерли. В Грузии, Армении, Южной Америке люди без кофе вообще не живут. Никому в голову не приходит его исключать», — говорит врач.

Беременным женщинам надо кофе не исключить, но ограничить, пояснила NEWS.ru врач — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ирина Майскова. По всем международным рекомендациям разрешенная доза кофеина — не более 200 мг в сутки. Это одна чашка кофе или две чашки чая.

Большее количество негативно влияет на организм матери и ребенка. Кофеин обладает стимулирующим действием, он повышает артериальное давление, у напитка есть мочегонный эффект. Частые походы в туалет грозят обезвоживанием. Оно, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям — тромбообразованию, почечной недостаточности.

Ирина Майскова подчеркивает: даже если у женщины низкое давление, вливать в себя литры кофе нельзя. Внутри нее отдельный организм, у ребенка от кофеина может повыситься давление.

От пары чашек натурального кофе беременным никакого вреда не будет, а вот от растворимого лучше отказаться, сообщила NEWS.ru акушер-гинеколог высшей категории Нино Какучая. Такой продукт содержит много химических добавок. Это не полезно для будущей матери и ребенка.

Можно ли беременным пить газированные напитки и соки

Газированные напитки, пакетированные и натуральные соки — продукты с повышенным содержанием сахара. В этом их главная проблема, отметила Ирина Майскова. Злоупотребление ими, во-первых, может спровоцировать гестационный сахарный диабет (так называемый диабет беременных), во-вторых — излишний набор веса. Доктор советует разбавлять соки водой.

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Все продукты с большим содержанием сахара провоцируют выброс инсулина, они дают большую нагрузку на поджелудочную железу, рассказала Нино Какучая. В будущем это может привести к проблемам с эндокринной системой. Даже если у женщины не разовьется диабет беременных, возможны другие осложнения.

Но если выбирать между диетической колой и обычной, лучше остановится на последней, считает Нино Какучая. Заменители сахара противопоказаны при беременности. Доказано, что они вызывают пороки развития у ребенка, отметила доктор. Сахар в данном случае — меньшее из двух зол.

Какие напитки можно пить беременным

Самым безопасным напитком для беременных врачи считают воду без газа. Беременным нужно в среднем 1,5 литра воды в день, уточнила Наталья Алиханашвили. Она посоветовала прислушиваться к собственному организму и пить воду когда хочется, но не делать это через силу.

«Источники, которые предлагают выпивать два-три литра, — от лукавого. У кого-то почки справляются с выведением жидкости. А если с почками проблемы — могут быть отеки», — заявила Алиханашвили.

Для сохранения здорового питьевого режима важно обращать внимание на питание, советует врач. Соленая, острая, пряная пища вызывает жажду и последующую задержку жидкости в организме, что приводит к отекам.

Также беременным необходимы напитки, содержащие кальций и белок — молоко, кефир, ряженка, варенец. Все перечисленные кисломолочные продукты содержат полезные для кишечника лакто- и бифидобактерии. Единственное, чего следует избегать, это сырого молока «только из под коровы», добавила Ирина Майскова. Оно может содержать патогенные бактерии, вызывающие опасные заболевания.

Доктор Майскова также подсказала рецепт особенно полезного для будущей мамы напитка: заварить кипятком имбирь с лимоном и добавить мяту. Такой чай помогает снять утреннюю тошноту, сообщила врач.

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Можно ли беременным пить безалкогольное пиво и вино

К безалкогольному вину у врачей вопросов почти нет. Они считают, что в небольшом количестве употреблять его допустимо. А вот к безалкогольному пиву и сидру отношение у врачей настороженное.

«Понимаете, нельзя однозначно говорить, вредно это или нет. Не было исследований на этот счет. Никто не знает точного ответа. Но женщины должны понимать, что если они пьют [безалкогольное пиво], то делают это на свой страх и риск», — рассказала доктор Нино Какучая.

К тому же безалкогольное пиво — сильногазированный продукт. При беременности такие напитки лучше ограничить. Они могут вызвать проблемы с пищеварением, спазмы, вздутие (которые бывают, даже если пить только воду и чай).

Еще один аргумент против так называемого безалкогольного пива озвучила Ирина Майскова: в нем все равно содержится алкоголь. В некоторых видах — до 1,5% этилового спирта. Поэтому большое количество такого напитка можно смело приравнять, например, к банке пива.

Сколько алкоголя можно пить беременным

Большинство врачей придерживаются мнения, что алкоголь противопоказан на любом сроке беременности, в любых количествах. Потому что этиловый спирт — это яд. Он проникает через плацентарный барьер и негативно влияет на ребенка.

Фетальный алкогольный синдром — совокупность врожденных пороков развития, обусловленных тератогенным воздействием этилового спирта на развивающийся плод. Ирина Майскова перечислила основные его признаки: сглаженный носогубный желобок, тонкая верхняя губа, низкие лоб и переносица, расщелины верхней губы. Такие дети часто страдают умственной отсталостью.

«Пока не доказано, почему именно он [фетальный алкогольный синдром] развивается, в чем причина. Дело в количестве, длительности употребления алкоголя или сроке беременности? Никто не знает. Ученые пришли к выводу, что алкоголь при беременности нельзя употреблять совсем», — заметила Майскова.

При этом подходы в разных странах разнятся. Например, в Великобритании врачи разрешают беременным алкоголь. Но не более двух условных единиц (250 мл пива или 85 мл сухого вина) не чаще двух раз в неделю. Такой же позиции придерживаются медики во Франции и Италии.

«Моя личная позиция: полбокала красного вина изредка можно выпить. Но крепкие напитки абсолютно запрещены. Все что выше 9–10 градусов пить не надо», — отметила Нино Какучая.

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По мнению врачей, полный отказ от алкоголя — самое верное решение для будущей мамы. Тогда женщина может быть уверена, что не оказывала негативного влияния на плод, и в случае появления у ребенка каких-либо заболеваний не будет винить себя в этом.