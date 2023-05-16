Похудей быстро в домашних условиях: рабочие методы, чтобы успеть к лету Предлагаем несколько действенных способов, как быстро похудеть в домашних условиях

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Как быстро похудеть в домашних условиях

Лето уже почти наступило, а вы так и не успели похудеть? Не беда! Предлагаем вам узнать, как быстро похудеть в домашних условиях. Рассмотрим несколько проверенных методов, расскажем об основных типах диет, а также о том, какую роль спорт играет в попытках похудеть быстро и эффективно.

Быстрое похудение: плюсы и минусы

Те, кто хотя бы раз предпринимал попытку быстро похудеть в домашних условиях, знают, что чем быстрее вы худеете, тем быстрее потом возвращается вес. Особенно если вы использовали какую-либо диету для похудения. Данное утверждение верно только в том случае, если, достигнув результата, вы расслабились и вернулись к привычному образу жизни. Если же вы пересмотрели свои принципы питания и добавили в ежедневное расписание физическую активность, то вес вполне можно удержать. Сразу отметим, что для очень быстрого похудения, как правило, приходится придерживаться строгой диеты.

К плюсам быстрого похудения можно отнести:

короткий период соблюдения жесткой диеты

возможность быстро уменьшить объем и вес

исчезновение отеков

Минусы быстрого похудения

при резком снижении веса может обвиснуть кожа

из-за жесткой диеты могут начаться проблемы с ногтями и волосами

резкий скачок веса может сказаться отрицательно на работе организма

при отмене ограничений вес может вернуться в короткие сроки

При этом стоит помнить, что прежде чем вы начнете искать способ, как быстро похудеть за неделю, следует убедиться, что у вас нет хронических заболеваний, есть возможность высыпаться, отсутствует цейтнот на работе, а члены семьи поддержат вас в решении задачи, как быстро похудеть на 10 кг. Во время диеты соблюдайте питьевой режим — организму хватит стресса от ограничения в питании, не стоит усугублять ситуацию обезвоживанием. При резком ухудшении самочувствия диету следует немедленно прекратить — здоровье стоит дороже, чем купальник, в который вы не влезаете.

Фото: Shutterstock Как быстро похудеть на 10 кг

Диеты для похудения

Любые ограничения в привычном рационе можно условно назвать диетой. Рассмотрим их основные типы, которые решают задачу, как похудеть быстро и эффективно:

Монодиеты — предполагают питание одним или двумя видами продуктов. Низкоуглеводные диеты — предусматривают радикальное снижение в рационе углеводсодержащих продуктов. Правильное питание — подразумевает сбалансированный рацион, включающий достаточное количество свежих овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов при снижении количества быстрых углеводов. Интервальное питание — заключается в употреблении пищи в определенное время суток. Жидкие диеты — включают в себя питание только жидкими продуктами. Низкокалорийный рацион — обеспечивает дефицит калорий, который организм компенсирует, расщепляя собственные запасы жиров, что и обеспечивает выполнение задачи, как быстро похудеть.

Разумеется, все эти способы снижения веса необходимо сочетать с физическими нагрузками, чтобы успешно решить проблему, как быстро похудеть в домашних условиях.

Фото: Shutterstock Диеты для похудения

Рацион для решения задачи «худеем за неделю»

Для этого нелегкого дела подойдут жидкие и монодиеты. Постоянный низкокалорийный рацион в случае, если вам необходимо решить задачу, как быстро похудеть за неделю, не берем во внимание, поскольку здесь придется экстремально снижать калораж, что категорически запрещают врачи.

Худеем на гречке. По правилам этого способа разрешается есть гречневую кашу. Также в рамках диеты можно употреблять нежирный кефир — допускается смешивать его с крупой. Для предотвращения запоров можно добавить в рацион чернослив. Соблюдать такую экстремальную диету можно не дольше одной недели, в противном случае нарушается правильная работа кишечника, а организм начинает испытывать нехватку микроэлементов.

Диета кефирная. Такой вариант монодиеты также позволяет в короткие сроки справиться с задачей, «как быстро похудеть в домашних условиях». Помимо половины литра нежирного кефира, разрешено употреблять несколько продуктов. В первый день диеты — четыре картофелины, отваренные в мундире. Во второй — 400 грамм обезжиренного творога. Затем — полкило фруктов. На четвертый день — большую отварную куриную грудку без кожи. После этого — тушеные или запеченные овощи в количестве 400 грамм. Еще в один день разрешается употреблять только кефир. Вода и зеленый чай на этой диете разрешены без ограничений. За неделю так можно скинуть до 10 килограмм.

Овощная или фруктовая диета подразумевает, что употреблять можно только яблоки в сыром или запеченном виде, яблочное пюре, смузи или сок. В случае если вы выбрали овощной вариант, то в меню можно добавить кисломолочные продукты с пониженной жирностью. Следует отметить, что яблочный вариант диеты противопоказан тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Те, кто уже испробовал этот метод, оставляют восторженные отзывы, сводящиеся к одному: «Как похудела быстро, недели не прошло!»

По тому же принципу работает кисломолочная монодиета. В течение семи дней можно употреблять только кисломолочные продукты с низкой жирностью.

Жидкие диеты позволяют страдающим от проблемы «как быстро похудеть» женщинам оставлять в рационе только обезжиренный кефир, овощные и фруктовые смузи и фреши, а также нежирные мясные и рыбные бульоны.

Помимо соблюдения питьевого режима, во время диеты также следует обязательно отказаться от приема алкоголя, нужно высыпаться и избегать стрессов. Спорт также помогает при использовании таких диет похудеть быстро и эффективно. Однако не стоит бежать в спортзал и брать максимальные веса — достаточно будет отказаться от использования лифта и проходить утром и вечером часть пути до работы и обратно пешком в быстром темпе.

Фото: Shutterstock Как быстро похудеть за неделю

Как быстро похудеть женщине или мужчине

Авторы различных монодиет по умолчанию предполагают, что выдержать их способны только женщины. По этой причине мы предлагаем вашему вниманию еще несколько диет типа «худеем за неделю», которые позволяют не ограничивать себя в количестве и даже разнообразии еды. Для мужчин, которые безуспешно пытались решить проблему похудеть быстро и эффективно, есть целых два варианта диеты.

Низкоуглеводные диеты. Среди них можно выделить три подвида, которые широко известны любителям покушать, обладающим склонностью к лишнему весу: кетодиета американских астронавтов, высокобелковая диета Дюкана и уважаемая отечественными звездами «кремлевская» диета.

Все они похожи тем, что их приверженцам запрещено употребление «быстрых» углеводов: сахара, хлеба, картофеля, макарон, выпечки. Эффект похудения достигается за счет того, что в организме создается дефицит углеводов, которые, как известно, удерживают воду, из которой и состоит, грубо говоря, жир. На таких диетах запрещен алкоголь, а также обязательны физические нагрузки. Почти никаких запретов на количество пищи не существует. Диеты сытные и разнообразные — поэтому их так и любят.

Итак, при соблюдении кетодиеты разрешается употребление нежирного мяса и рыбы, свежих овощей и фруктов, а также обезжиренных кисломолочных продуктов. Эффективен этот метод питания не для всех, но соблюдать такую диету можно долго. Самая простая из низкоуглеводных диет, которая при этом решает задачу, как быстро похудеть.

Диета Дюкана. Это целая система питания, где позволяется есть нежирные сорта мяса и виды рыбы, а также некоторые овощи. Фрукты запрещены. Допускается обезжиренная кисломолочная продукция. Самая главная особенность диеты Дюкана в том, что питание происходит по принципу чередования: один день вы едите только белковую пищу, другой — белковую и овощи. Данный метод питания отрицательно сказывается на работе печени и почек, поэтому перед началом следует пройти медицинское обследование.

«Кремлевка». Самый сложный вариант кетодиеты. В данном случае разрешено употребление любого мяса, рыбы и даже сала. Но чрезвычайно ограничено употребление углеводов, даже в виде овощей. Для соблюдения диеты необходимо подсчитывать количество граммов углеводов, которые вы съели за день. Это во многом утомительно и отнимает много времени. Однако диета сытная и вкусная.

Еще одним типом сытной диеты можно считать интервальное питание. В этом случае разрешается есть любые продукты в разумных количествах, однако период, когда можно принимать пищу, составляет всего несколько часов в сутки. Популярны схемы 16/8 или 14/10, где большая цифра означает количество часов голодания.

Фото: Shutterstock Худеем за неделю

Как быстро похудеть на 10 кг

Диетологи отмечают, что самая лучшая скорость похудения, чтобы сохранить достигнутый результат, составляет 3-4 килограмма в месяц. Если вы хотите ускорить процесс, но повысить шансы на сохранение сниженного веса, то можно ускориться до 5 килограмм в месяц. Достичь этого можно с помощью правильного питания и разумного снижения калоража. В среднем взрослому здоровому человеку требуется в сутки минимум 1500 ккал. Чтобы увеличить эту цифру и похудеть, потребуется подключить физические упражнения. Эффективными будут следующие виды тренировок, которые можно проводить дома или на улице:

Кардио — плавание, бег, езда на велосипеде, лыжах.

Если стартовый вес большой — можно начать с длительных прогулок в умеренном или быстром темпе.

Жиросжигательные тренировки. Например, табата, степ, зумба.

Пилатес. Это различные упражнения на статику. Подходят людям с большим весом, а также тем, кому противопоказаны интенсивные физические нагрузки.

Фото: Shutterstock Как быстро похудеть женщинам

Такую физическую активность необходимо дополнить дефицитом калорий. Чтобы высчитать необходимый для вашего пола, веса и возраста калораж, можно воспользоваться специальным калькулятором. Это также позволит высчитать необходимое в рамках коридора калорийности количество белков, жиров и углеводов.

Еще один вариант добиться результата, когда ваши знакомые будут восклицать «Как похудела быстро — недели не прошло!», — перейти на правильное питание. В этом случае как раз лучше всего обратиться за помощью к опытному диетологу. Он рассчитает для вас персональный калораж, поможет составить меню на неделю, а также будет корректировать план при необходимости. Стоит уточнить, что правильное питание также можно считать идеальным способом избавиться от лишнего веса людям с различными хроническими заболеваниями, которые исключают соблюдение экстремальных диет.

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