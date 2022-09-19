Модель plus-size из Новосибирска решила отказаться от бодипозитива Модель plus-size из Новосибирска Абросимова отказалась от бодипозитива и вернулась в спорт

Фото: shutterstock

Блогер и участница шоу «Модель XL» Вероника Абросимова отказалась от бодипозитива и вернула тренировки в свою жизнь. По словам девушки, она хочет восстановить здоровье и укрепить мышцы после рождения третьего ребенка, а похудение от занятий спортом станет приятным бонусом, пишет «Сиб.фм».

Я очень опытный в плане восстановления физической формы и спорте человек, и понимаю, что исключительно кардиотренировки не помогут сжечь жир и скинуть вес: вернуть красивую форму и скульптурные данные можно только вместе с силовыми тренировками, — объяснила модель plus-size.

Блогер рассказала, что постепенно вводит в свой рацион больше полезных продуктов, например, мяса, рыбы и молочной продукции. Модель также призналась, что любит своё тело при любых параметрах и относится к нему с благодарностью, получая в ответ энергию, силу и выносливость.

Ранее стало известно, чтобы правильно худеть после 30–35 лет, нужно учитывать и психологию похудения. С возрастными изменениями этот процесс уже не может быть таким быстрым. Чтобы правильно худеть, женщине нужно не только больше времени, но и фундамент из нескольких факторов: здоровый образ жизни, правильное питание, контроль здоровья, физическая активность, уход за телом.