«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 10:30

Арбузный смузи в сентябре: сочетание пользы и неповторимого вкуса

Какие продукты нужно есть в сентябре: арбузы Какие продукты нужно есть в сентябре: арбузы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сентябрь — лучшее время для того, чтобы насладиться сочным арбузом! Именно в это время года полосатые ягоды достигают спелости под южным солнцем без вредных ускорителей роста.

Польза арбуза в сентябре

К началу осени арбуз накапливает максимум витаминов, антиоксидантов (ликопин) и минералов (магний, калий), успевая избавиться от возможных нитратов. Благодаря такому составу плод превращается в чудо-средство для поддержки иммунитета, сердца и хорошего настроения. Проще говоря, арбуз — это самый вкусный и полезный выбор сезона.

Рецепт смузи из арбуза

Приготовьте освежающий смузи из арбуза — это не только вкусно, но и очень полезно! Такой напиток отлично утоляет жажду, содержит ликопин для защиты сосудов, магний для сердца и фолиевую кислоту. Просто взбейте мякоть без косточек в блендере до однородности. Для яркости вкуса добавьте лайм или мяту.

Не забудьте выбрать правильный плод: он должен быть с сухим хвостиком, контрастными полосками и желтым пятном на боку . И помните: самый безопасный и вкусный смузи из арбуза получится именно из сентябрьского плода, купленного в проверенном месте! Наслаждайтесь сезоном вкусно и с пользой.

Ранее мы привели рецепт осенних сырников с яблоками и тыквой.

арбузы
фрукты
ягоды
здоровоепитание
правильное питание
диеты
сентябрь
польза для здоровья
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта тема, которую затронет Путин на заседании ВПК
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.