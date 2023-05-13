Настоятель петербургской церкви заказал похищение мужа прихожанки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настоятель петербургской церкви Василий Бойко заказал похищение и избиение мужа своей прихожанки, сообщает Telegram-канал Baza. Преступление не состоялось, а старший священник Святого Великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка теперь задержан.

Служитель сблизился с одной из прихожанок, из-за чего ее муж подал на развод и пожаловался в РПЦ. Бойко пообещал 60 тысяч рублей за похищение и избиение мужчины, но исполнители оказались полицейскими. Они инсценировали похищение, показали настоятелю фото жертвы и задержали его при передаче денег.

Ранее в Красноярске сотрудники полиции задержали 67-летнюю местную жительницу, заказавшую убийство собственных детей ради квартиры. Исполнителю преступления она пообещала вознаграждение в 80 тысяч рублей. По данным МВД, женщина решила избавиться от 48-летней дочери и 45-летнего сына, желая стать единоличной владелицей недвижимости.

До этого в Барнауле 57-летняя местная жительница заказала убийство своей невестки из-за личной неприязни к ней. Исполнителю преступления она пообещала полтора миллиона рублей. Тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию, и женщину задержали.