Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показали свежие парные татуировки

Фото: BURT HARRIS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото парных татуировок, которые сделала со своим мужем, голливудским актером Беном Аффлеком. Публикацию пара приурочила к 14 февраля.

С Днем святого Валентина, моя любовь, — подписала Лопес.

Татуировка певицы представляет собой знак бесконечности, который пронзает стрела, а у актера — две перекрещенные стрелы с инициалами пары.

Лопес и Аффлек впервые обручилась в конце 2002 года, однако через два года актеры разорвали помолвку. В июле 2021 года звезды подтвердили свое воссоединение, а позже решили пожениться.

Свадьба была запланирована на 20 августа 2022 года, однако торжество пришлось отложить. Мать Аффлека, Кристофер Энн Болдт, упала с причала на месте проведения мероприятия и была госпитализирована с глубоким порезом на ноге.