Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото парных татуировок, которые сделала со своим мужем, голливудским актером Беном Аффлеком. Публикацию пара приурочила к 14 февраля.
С Днем святого Валентина, моя любовь, — подписала Лопес.
Татуировка певицы представляет собой знак бесконечности, который пронзает стрела, а у актера — две перекрещенные стрелы с инициалами пары.
Лопес и Аффлек впервые обручилась в конце 2002 года, однако через два года актеры разорвали помолвку. В июле 2021 года звезды подтвердили свое воссоединение, а позже решили пожениться.
Свадьба была запланирована на 20 августа 2022 года, однако торжество пришлось отложить. Мать Аффлека, Кристофер Энн Болдт, упала с причала на месте проведения мероприятия и была госпитализирована с глубоким порезом на ноге.