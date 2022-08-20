Мать Бена Аффлека упала с причала и была экстренно госпитализирована

Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мать голливудского актёра Бена Аффлека, Кристофер Энн Болдт, упала с причала на месте проведения свадьбы ее сына, а затем была госпитализирована, пишет издание The Mirror. Отмечается, что с глубоким порезом на ноге обнаружил женщину сам Аффлек, который вызвал скорую помощь. Несмотря на падение и травму, инцидент назвали «несерьезным», а Болдт наложили швы.

Свадебные мероприятия, которые должны были начаться в пятницу пришлось отложить. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили не отменять свадьбу, которая состоится 20 августа. Звезда американского кинематографа сделал предложение Лопес во второй раз в апреле этого года.

Ранее стало известно, что американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски развелась со своим мужем Себастьяном Бир-Макклардом. Мужчина оказался заядлым изменщиком. Эмили надоело терпеть и она подала на развод. Причём несколько раз замечала, что модель не носит обручальное кольцо и появлялась без него на фото и видео в соцсетях, хотя раньше Эмили с ним не расставалась. Несмотря на решение модель заверила поклонников, что у неё всё хорошо и выложила совместную фотографию с маленьким сыном.