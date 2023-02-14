Яблоки вместо валентинок: как Ближний Восток отмечает День влюбленных Еще недавно в Саудовской Аравии могли посадить в тюрьму за празднование 14 февраля. Теперь сам Роналду ходит на свидания в стране исламских святынь

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Популярный на Западе праздник — День святого Валентина — добрался и до Ближнего Востока. Его стали отмечать в самых консервативных странах, таких, как Саудовская Аравия. А ведь совсем недавно за празднование Ид аль-хоб (Дня любви) там могли посадить в тюрьму. В этом году СМИ гадали, куда отправятся на романтическое свидание знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес, которые теперь живут в исламском королевстве. Как арабские влюбленные заодно с мировыми звездами отмечают праздник пылких сердец — в материале NEWS.ru

Роналду и романтика у гробниц

Перед Новым годом арабские СМИ на полном серьезе обсуждали, сможет ли Роналду жить в Саудовской Аравии с Родригес в гражданском браке, что по местным законам запрещено. Но для звездной пары, которая давно вместе и воспитывает общих детей, сделали исключение. Так что и в День святого Валентина футболист и модель не стали никуда уезжать — праздник влюбленных они решили отметить прямо в стране главных исламских святынь.

Как отмечали накануне местные СМИ, Криштиану и Джорджина непременно отправятся в оазис Аль-Ула на северо-западе страны. Это место очень популярно среди местных влюбленных. Там царит сплошная романтика — тысячелетние гробницы древнего народа набатеев, инопланетные пейзажи дюн и скал.

Исследуйте Аль-Ула — музей под открытым небом, который создала сама природа. Это место, где скалы и каньоны соседствуют с величественными чудесами, созданными руками древних поселенцев, — завлекает гостей туристический портал Саудовской Аравии.

Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Криштиану Роналду и его гражданская жена перед Новым годом переехали в Саудовскую Аравию

Специально к 14 февраля в Аль-Уле запустили полеты для влюбленных на воздушных шарах, Роналду и его спутница вполне могут подняться там в небо. В туристическом месте сдаются в аренду и палатки, где гости могут уединиться. Разумеется, речь идет о женатых парах. Учитывая культовый статус футболиста, никто не будет требовать, чтобы он женился на Джорджине, прежде чем переступить порог шатра.

По данным саудовских источников, Роналду мог забронировать столик в одном из местных ресторанов, коих за последние годы в Аль-Уле открылось немало. Португалец и испанка еще не успели полноценно оценить местные блюда и до сих пор проводили время в ресторанах латиноамериканской кухни.

За 14 февраля — 39 лет тюрьмы

Индустрия праздника в Саудовской Аравии набирает обороты. СМИ пишут о том, где и как лучше всего провести День влюбленных, местные отели предлагают посетителям выгодные акции на двоих, а магазины пестрят сувенирами красного цвета — он считается тут символом 14 февраля.

А ведь до 2018 года, когда наследный принц еще не начал свои либеральные реформы, Ид аль-хоб в Саудовской Аравии был под строжайшим запретом. Местные богословы год за годом внушали верующим, что День святого Валентина был выдуман дьяволом и ведет к прелюбодеянию и греху.

Мы не должны отмечать немусульманские праздники, особенно те, которые поощряют аморальные отношения между неженатыми мужчинами и женщинами, — писали саудовские газеты до начала новых реформ.

Фото: Hesam Hesamuddin/dpa/Global Look Press Сувениры красного цвета дарят друг другу арабы в День святого Валентина

При этом женатым парам богословы советовали «одинаково сильно» любить друг друга каждый день, а не только в насаждаемые Западом праздники «морального разложения и упадка». Саудовские власти до такой степени не принимали Ид аль-хоб, что красные розы и все товары красного цвета в этот день изымались из продажи. Они продавались только на черном рынке и по заоблачным ценам.

В 2014 году пятерых саудовцев приговорили к 39 годам заключения за то, что те праздновали День святого Валентина со своими девушками, с которыми они не состояли в браке.

Но под влиянием изменений последних лет богословы решили, что праздник все-таки не нарушает предписаний Корана, а напротив, знаменует любовь к супругу, жене, детям, пророку Мухаммеду и Аллаху. Одобрение имамов пришлось саудовцам по душе, учитывая количество красного нижнего белья, которое теперь ежегодно скупают жительницы королевства 14 февраля.

День любви по заветам Корана

Далеко не все саудовцы приняли чуждый им праздник. Но многие из них стали терпимее к нему.

Я не хочу этого видеть, — говорила журналистам женщина в черном одеянии с щелочкой для глаз, неодобрительно разглядывая вызывающее нижнее белье в витрине. — Меня это беспокоит, но есть люди, которым это нравится. и это их свобода выбора.

Особенно праздник завоевал популярность у юных арабов , которым родители еще не подобрали спутников жизни. Они сидят в соцсетях и внимательно следят за тем, как праздник любви отмечают другие пары.

Фото: shutterstock Только женатые пары имеют право выказывать чувства на публике в консервативных странах

На самом деле неудивительно, что он так прижился на Ближнем Востоке. Тема любви традиционно занимает там особое место. Даже Коран говорит, что Аллах создал людей парами, чтобы они наслаждались друг другом и через любовь славили Всевышнего.

До наших дней дошли и древние доисламские стихи, которые бедуины-кочевники передавали друг другу устно из поколения в поколение. Большая часть этих историй посвящена отношениям мужчины и женщины.

Знаменитая история с Аравийского полуострова, которая затем покорила весь Ближний Восток, повествует о Меджнуне, чье имя переводится с арабского как «обезумевший». Он был поэтом-бедуином, который лишился рассудка, узнав, что его возлюбленную выдали за другого. Обезумевший юноша покинул общество людей и до конца жизни бродил в одиночестве по барханам, сочиняя стихи о любви.

Я молюсь Аллаху тщетно, и с собою не в ладу я. По горам, в песках пустыни неприкаянно бреду я, — пел обезумевший Меджнун. — Без тебя, моя царица, обязательно умру я! О, моя Лейли, в печали мое сердце замирает, сожжена душа до пепла и в темнице погибает.

Арабы настолько ценили и уважали эти любовные истории, что многие строфы из них вывешивали на главной мусульманской святыне — Каабе. Уважение к этим трудам сохранилось и после прихода ислама.

Будь моей Евой, или Каренина по-арабски

В День святого Валентина арабские парочки все чаще удаляются в пустыню и сидят у костра. В Ираке вместо валентинок принято дарить друг другу красные яблоки с гвоздикой — символ плода из библейской истории о Адаме и Еве. А вместо культовых фильмов о любви вроде «Титаника» или «Привидения» влюбленные арабы часто смотрят отечественное романтическое кино.

Например, фильм «Нахр аль-Хуб» («Река любви») 1960 года. Эта картина, снятая, между прочим, по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», переносит действие в Египет середины XX века.

По сюжету женщина по имени Наваль решается на брак с богатым пашой, чтобы спасти брата из тюрьмы, но затем влюбляется в юного благородного дабета (офицера) Халеда, который к концу фильма погибает на войне. Многие арабы, которым нельзя вступать до свадьбы в отношения с противоположным полом, мечтают о такой же красивой запретной любви, как у Халеда и Наваль. Разве что с концом посчастливее.

Особенно эту картину любят арабские девушки, так как главную роль в ней исполнил Омар Шариф, разбивший не одну тысячу женских сердец. Фильм стал настолько популярным, что даже мелькает в англоязычных подборках фильмов в День святого Валентина.

Наследники Зороастра за 14 февраля

Способы отметить День влюбленных находят не только арабы, но и иранцы, которые при этом серьезно рискуют. Напомним, что там 31 января приговорили к 20 годам тюрьмы помолвленную пару за невинный танец на центральной площади.

Фото: Социальные сети Блогеров приговорили к 20 годам тюрьмы за невинный танец

Чтобы скверные идеи разлагающегося Запада никак не проникли в Исламскую Республику, иранские власти объявили вне закона даже рекламные материалы, в которых упоминается 14 февраля. Но иранцы прибегают к уловкам. Они возражают чиновникам, что вовсе не копируют «грязный Запад», но чтят собственные традиции. Ведь во времена зороастризма у древних персов был свой День святого Валентина — Сепандармазган.

В этот день женщины отдыхали и хорошо проводили время, а мужчины приносили им подарки. Поэтому дамы называли его Днем владения мужчинами.

Это день, в который хорошие, целомудренные и благодетельные жены, любящие своих мужей, целый день наслаждалась пышным пиром и получали щедрые подарки от своих суженых, — описывал праздник средневековый итальянский историк Леонардо Бруни.

Тема любви так глубоко завладела сердцами потомков персидских поэтов Хайяма и Руми, что даже иранские власти, которые не прекращают преследовать инакомыслящих, влюбленных пока не трогают.