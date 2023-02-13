Терешкова в хиджабе: Саудовская Аравия отправляет женщину в космос Многие мусульманские ученые прошлого посвящали жизнь изучению космоса, теперь их дело продолжат амбициозные женщины из самой исламской страны мира

Фото: ssc.gov.sa

Великих исламских ученых прошлого интересовали разные направления науки, в том числе в их круге внимания всегда были планеты, звезды, кометы и космос в целом. Средневековые халифы, вроде мудрого Гаруна аль-Рашида, высоко ценили астрономов, держали их при дворе. И вот спустя тысячу лет после конца «золотого века ислама» Саудовская Аравия, на чьей территории находятся две святыни ислама, отправляет своих космонавтов на орбиту, причем делает это эффектно — на МКС полетят Райана Барнави и Марьям Фардус, первые в истории королевства женщины-космонавты. Подробности — в материале NEWS.ru.

Бесконечность ждет

Уже запланированы два полета саудовских космонавтов на МКС, в каждом из них команда будет состоять из одного мужчины и одной женщины. Первый рейс запланирован на второй квартал 2023 года, в нем на орбиту отправятся Райна Барнави с напарником Али аль-Карни. Вместе с саудовцами полетят двое американских астронавтов: Пегги Уитсон и Джон Шёффнер. Вся миссия, предположительно, займет 12 дней. Так как своих космических ракет и космодромов у королевства пока нет, запуск состоится с космодрома США на ракете SpaceX Илона Маска. Учитывая, что опыта организации полетов у Саудовской Аравии тоже нет, координацией займется американская космическая компания Axiom Space. Она же и готовила саудовских космонавтов.

Фото: Nasa/Joel Kowsky

Эта инициатива расширит возможности Саудовской Аравии в сфере пилотируемых космических полетов. Также она внесет вклад в научные исследования королевства в области здоровья и космических технологий, которые служат на благо человечества, — говорится в сообщении Саудовского космического агентства.

О самих саудовских покорителях космоса пока известно не так много. Первая в истории Саудовской Аравии космонавтка Райана последние 13 лет занималась генетикой, биомедициной, изучением причин возникновения рака молочной железы и стволовыми клетками. Ее коллега аль-Карни ближе к космической отрасли. Он опытный военный летчик с более чем двумя тысячами часов летного стажа. Ожидается, что в ближайшее время королевство поподробнее познакомит мир с биографиями космонавтов, но пока многие детали проекта держит в секрете. На страницах космонавтов в социальных сетях информации о них почти нет.

Фото: ssc.gov.sa Райана Барнави

Также Саудовская Аравия подготовила еще двоих космонавтов — женщину Мариам Фардоус и мужчину Али аль-Гамди. Фардоус — инструктор по скуба-дайвингу, до того работала в медицинских организациях на разных должностях, например специалистом по базам данных. Также на ее страничке в Linkedin написано, что она — первая арабская женщина, покорившая Северный полюс. Али аль-Гамди — военный пилот, у которого 11 лет летного стажа и более двух тысяч часов налета.

Глава Саудовской космической комиссии уже заявил, что в обозримом будущем Саудовская Аравия хотела бы научиться проводить запуски и космические исследования самостоятельно. Каких-либо точных дат или планов он не назвал — как говорят мусульмане, это планы из разряда «ИншаАллах» (если и когда того пожелает Аллах).

Фото: ssc.gov.sa Али аль-Гамди

Зачем космос, построй небоскреб

Тем временем новости, что Саудовская Аравия отправит своих граждан в космос, вызвали в арабском мире большой фурор. Дело в том, что саудовская космическая программа (а точнее, ее отсутствие) до недавнего времени была извечным поводом для шуток в арабском мире. Мол, вот, несмотря на все нефтедоллары, саудовцы ничего не внесли в эту сферу и тратят деньги на какие-то глупости.

Хоть поиск знаний, а следовательно, и путешествия в космос, в исламе не запрещен, а даже поощряется, саудовские имамы, улемы, шейхи и муллы всегда придумывали оправдания тому, почему стоит потратить деньги не на непонятный космос, а на что-то более «богоугодное» и полезное.

Ислам не запрещает исследовать чудеса космоса, созданные Аллахом. Но, во-первых, нужно сопоставить время, усилия и деньги, потраченную на эту цель с выгодами, которые можно получить откуда-то еще, — звучит одно из таких оправданий. — Более того, человечеству следует жить и вести себя богоугодно на Земле, прежде чем выходить в космос.

По поводу саудовцев и космоса в арабских социальных сетях время от времени даже можно встретить мем, на котором арабский ведущий новостей возмущается, что Иран, живущий под тяжелыми санкциями, смог запустить в космос самца макаки по имени Фаргам, а все, что смогла подарить миру богатая Саудовская Аравия — это «лишь горстку мартышек вроде короля Абдаллы (бывшего правителя королевства. — NEWS.ru)».

Впрочем, если копнуть в историю Саудовской Аравии поглубже, то становится ясно, что зря многие арабы столь неуважительно относятся к саудовским заслугам в космосе.

Ведь «родина мартышек» была космическим первопроходцем не только среди арабских стран, но и всего исламского мира. Первым арабом и мусульманином, отправившимся в космос, был член королевской династии страны — Султан бин Салман Аль Сауд, сводный брат нынешнего наследного принца Мухаммеда бин Салмана. В 1985 году он вошел в команду миссии американского НАСА и провел в космосе семь дней.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Султан бин Салман Аль Сауд

Сами саудовцы эту преемственность помнят и ценят. Новый трейлер саудовской космической программы, завлекающий будущее поколение страны в космонавтику, подчеркивает, что увлечение космосом — не что-то новое для Саудовской Аравии, а то, к чему страна стремилась и раньше.

Подними голову. Посмотри на звезды. Определи их координаты. Посети их и назови. Пусть космос будет твоей новой страстью. Осознай свою связь с ним, — говорится в саудовском трейлере. — Звезды всегда будут частью тебя. Твои предки из прошлого уже осознали это. Теперь пришла пора и тебе запустить свои амбиции в космос.

Мекка феминизма

Впрочем, полета в космос от Саудовской Аравии многие ожидали, учитывая, что в последнее время между странами Персидского залива (или, как говорят арабы, Арабского залива) обострилась борьба за звание главной космической державы региона.

Вот только принять, что вместе с храбрым сыном арабской уммы (общины) в космос полетит женщина, многие арабы старой закалки до сих пор не могут. Ведь еще до недавних пор многие считали Саудовскую Аравию одной из самых консервативных стран на Земле, а заодно чуть ли не худшим местом для того, чтобы родиться женщиной. Из-за исламских ограничений просто увидеть женщину где-то на улице уже было большой редкостью. Как правило, они появлялись на публике только по особым случаям, завернутые в исламские одеяния, и обязательно в сопровождении мужа, брата или отца.

Не все арабы и далеко не все саудовцы еще приняли этот резкий переход от «ручных» жен и сестер к свободным женщинам, которые принимают участие в политике, водят скоростные поезда между святынями, катаются на верблюдах в пустынях, а теперь еще и летают в космос. Но несмотря на критику со стороны консерваторов, бин Салман — главный дирижер преображения консервативной Саудовской Аравии в страну «космического феминизма» — как никогда уверен в своих решениях и реформах инициативы «Видение-2030», призванной сделать пустынную Саудовскую Аравию государством будущего.

Фото: neom.com

Напомним, придя к власти в 2017 году, наследный принц и фактический правитель королевства решил устроить стране тотальный «ребрендинг» и смену имиджа. Наследник престола понял, что Саудовская Аравия не сможет вечно жить на продажах нефти. Поэтому он начал превращать государство из закрытой страны в региональный и мировой центр культуры, туризма, экономики и всего что только можно. Для этого он строит город будущего Неом, покупает лучших футболистов мира вроде Криштиану Роналду, советуется с японцами и корейцами о том, как лучше всего адаптировать поп-культуру Восточной Азии, развивает киберспорт, вкладывает деньги в медицину, образование и туризм. Благодаря его реформам на смену бородатым имамам, которые только и твердили, что все в этой жизни сплошной «харам» (грех в исламе), постепенно пришли физики, химики, биологи, а теперь еще и женщины-космонавты.

Фото: Khalid Abdulfaattah/XinHua/Global Look Press Криштиану Роналду

Учитывая ресурсы Саудовской Аравии и ее бескрайнее желание поразить мир во всех сферах, сложно предположить, какие космические цели поставит перед собой королевство.

Пока что саудовцев ограничивает только исламский запрет на посещение Марса (считается, что полет туда равносилен самоубийству), а в остальном у них полный «тавуид мутлак» (карт-бланш). Поэтому можно не сомневаться, что наследный принц еще найдет чем удивить мир, если не на Земле, то среди звезд и планет, о которых, к слову, говорится и в Коране.