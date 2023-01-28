Локомотив «Эмансипация»: поезда из Мекки в Медину поведут женщины Саудовская Аравия обучила «отряд машинисток», которые теперь разгоняются до 450 км/ч, не снимая хиджаба

Фото: sar.hhr.sa

Скоростная железная дорога Харамейн, также известная как Западная железная дорога или высокоскоростная железная дорога Мекка — Медина

Саудовская железнодорожная компания объявила, что десятки саудовских женщин завершили обучение и готовы стать водителями поездов Haramein Express, которые перевозят паломников в священные города ислама Мекку и Медину. Тот факт, что такую важную задачу доверили женщинам, которым до недавних пор и автомобиль водить было нельзя, встревожил многих в королевстве. Что произошло — разбирался NEWS.ru.

Мадам разгоняется до 450

Идея о найме женщин появилась у руководства Haramein в январе прошлого года, и сразу же им предложили поработать в компании, причем не заполнять бумаги, а управлять локомотивами, которые перевозят составы с сотнями мусульман, приезжающих на хадж и умру (большое и малое паломничество к исламским святыням).

Поезд на пути от Мекки до Медины проходит через Джидду, аэропорт имени короля Абдулазиза, KAES — экономический город короля Абдаллы, пиковая скорость состава на перегонах достигает 450 км/ч.

Разумеется, кандидаткам пришлось пройти не одно собеседование, где их спрашивали, почему же они хотят посвятить себя такой, по арабским меркам, неженской профессии. Впрочем, у жительниц Саудовской Аравии есть слава главных феминисток Среднего Востока. Для многих аравиек новой формации очень важно почувствовать причастность к движению расширения прав и возможностей женщин (арабы называют это «тамкин аль-мар’а»), которое происходит на родине.

Когда объявили о вакансиях, я поспешила подать заявку на участие в конкурсе, прошла тест, и меня приняли на учебу в качестве одной из первых женщин — водителей поезда в стране, — делится опытом Тараа Аль-Зах, одна из машинисток королевства.

Фото: sar.hhr.sa Железнодорожная компания в Саудовской Аравии объявила о 30 новых вакансиях для женщин и получила в ответ больше 28 тыс. резюме

Нет информации о том, сколько саудовских женщин изъявили желание стать первыми арабскими машинистами-женщинами, но известно, что успешно завершили обучение 32 студентки.

По их рассказам, очень много времени в процессе обучения уделялось теории, в частности тому, как вести себя в определенных ситуациях. Но больше всего им была по душе практика, когда они посещали кабинет с широким дисплеем и панелью управления. Далее они, по сути, играли в симулятор управления поездом. Машинистки говорят, что опыт очень похож на реальный, разве что в симуляции пейзажи не саудовские.

Где тут поезд с женщиной?

К слову, со многими машинистками можно познакомиться поближе благодаря ознакомительному ролику, который сняла Саудовская железнодорожная компания. Это этакий трейлер, в котором женщины рассказывают о своем опыте учебы.

На Ближнем Востоке это видео вызывало самый настоящий фурор. Порой даже кажется, что все это хорошо продуманная пиар-кампания, рассчитанная на вау-эффект. По крайней мере в арабском сегменте Сети почти каждую статью на эту тему сопровождает подробная 13-шаговая инструкция на тему того, как купить билет на сайте поезда, который ведет женщина.

Судя по видео, эти женщины придерживаются самых разных взглядов. Так, в «отряде машинисток» есть немало либеральных, по саудовских меркам, дам. Их можно узнать по одежде, напоминающей европейскую. Такие девушки обычно специально немного сдвигают назад свой хиджаб (исламский платок), демонстрируя линию роста волос на голове. Одновременно сдвинутый хиджаб говорит о некотором «вольномыслии» феминистического толка. Но и традиционные аравитянки в отряде тоже есть. Они одеты в свободные платья, а на голове у них платок, закрывающий все, кроме глаз. Но всех их объединяет симпатия к программе реформ наследного принца Мухаммеда бин Салмана Vision 2030, призванную превратить Саудовскую Аравию в большой футуристический проект с городами будущего, зелеными технологиями, самым современным транспортом.

У меня всегда было желание служить своей стране, а теперь я могу это делать благодаря реформам программы, — делится эмоциями аравийка, закрытая в традиционную черную одежду так, что видны лишь глаза.

Фото: sar.hhr.sa Скоростная железная дорога Харамейн, она соединяет мусульманские святые города Мекку и Медину через экономический город короля Абдаллы, используя 449,2 километра главной линии

Напомним, до этой программы нельзя было и представить, чтобы саудовская женщина выходила из дома одна, не говоря уж об управлении локомотивом.

Чтобы понять, насколько ситуация отличалась раньше, NEWS.ru связались с россиянкой Наташей, которая вышла замуж за араба и поехала с ним в Саудовскую Аравию в 2000-х годах.

Мой муж врач. Ему предложили хорошую должность в королевстве. Никто из нас туда не хотел, но платили хорошо, — говорит Наташа. — Я была подготовлена к базовым вещам, вроде того, что все женщины там ходят в никабах (одеянии, в котором видны только глаза).

Тем не менее женщина не смогла избежать «культурного шока» полностью. К примеру, женщина рассказывает, что она не могла выйти на улицу без мужа.

Даже в магазин нельзя было сходить. Продавцы отказывали мне в обслуживании. Помню, самый ужас был, когда я спустилась с больной дочерью в аптеку и мне не дали жаропонижающее потому, что со мной не было мужа, — говорит Наташа.

Так как муж почти все время был на работе, она сидела дома и пробовала образ жизни саудовской женщины — убирала, готовила и смотрела фильмы.

К сожалению, я не застала этих масштабных изменений, которые сейчас происходят, уехали раньше. Честно, очень рада, что женщины там теперь могут нормально жить, гулять, водить поезда. Для них это очень большой шаг, — считает она.

Не отпускай рычаги, сестра

Задача Vision 2030 выходит далеко за рамки эмансипации женщин, главная ее задача — уменьшить зависимость королевства от продаж нефти, «слезть с нефтяной иглы». Наследный принц и фактический правитель страны Мухаммед бин Салман пробует все способы: диверсифицирует экономику, вкладывает средства в развитие отечественного здравоохранения, образования, бизнеса и туризма. Во многом в ходе реализации Vision 2030 была вновь запущена железная дорога между Меккой и Мединой — часть знаменитой железнодорожной линии Хиджаз, построенной еще на рубеже XIX–XX веков, когда оба священных города входили в Османскую империю и султан Абдул Хамид II приказал соединить Мекку, Дамаск и Стамбул. Дорогу строили на деньги мусульман со всего мира, присылавших пожертвования на угодное Аллаху дело. Султану было важно проявить уважение к земле, где когда-то ходил пророк Мухаммед. Поэтому он приказал, чтобы под рельсами прокладывали войлок.

Фото: wikipedia.org Рабочие, прокладывающие пути для железной дороги Хиджаз близ Табука, 1906 год

Впрочем, та дорога прослужила не очень долго. Местные бедуинские племена (будущие саудовцы) то и дело нападали на проезжающие вагоны. Им не нравилось, что их лишили возможности зарабатывать на паломниках. В ходе Первой мировой дорогу регулярно разрушали отряды местных партизан, поддерживаемых Великобританией. Принимал участие в нападениях и знаменитый британский разведчик и авантюрист Лоуренс Аравийский. По итогам Первой мировой Османская империя перестала существовать, а железная дорога пришла в упадок. В Сети есть немало фотографий ржавеющих в пустыне паровозов и вагонов, оставшихся со времен Первой мировой. Теперь им на смену пришли высокоскоростные поезда компании Haramein, которыми управляют не усатые османские солдаты, а женщины, которые, образно говоря, ведут Саудовскую Аравию к равноправию полов. Смогут ли женщины справиться с управлением — покажет время.