Аллаху угодны комиксы: как саудовцы стали фанатами аниме и манга Еще недавно в Саудовской Аравии кино и музыка считались грехом. А теперь наследный принц сам с головой ушел в японскую анимацию и корейский поп

Фото: Manga Productions

В Саудовской Аравии, одной из самых строгих исламских стран, растет популярность азиатской культуры — японской анимации (аниме), комиксов (манга) и корейской поп-музыки (К-pop). Власти поддерживают необычное увлечение своих подданных. Поговаривают, что наследный принц Мухаммед бин Салман — главный фанат аниме в королевстве. Как японские мультики и корейские песни пустили корни на родине пророка Мухаммеда — в материале NEWS.ru.

Фанаты вместо паломников

Еще недавно невозможно было представить, что в городах Саудовской Аравии начнут один за другим проходить крупные выставки и фестивали, посвященные аниме и манга. В октябре 2022 года в курортной Джидде открылся фестиваль Saudi Anime Expo. Обычно в городе на берегу Красного моря останавливаются тысячи паломников на пути к главным мусульманским святыням — Мекке и Медине. На этот раз туда съехались авторы манга и режиссеры аниме, певцы «опенингов» (песен, которые звучат в начале серий), не говоря уже о рядовых фанатах.

Фото: Saudi Anime Expo Прошлой осенью в Саудовской Аравии прошел первый фестиваль аниме

Я впервые участвую в таком мероприятии в Саудовской Аравии. И очень удивлен масштабом выставки, — делился впечатлениями известный режиссер аниме Ясухиро Камимура. — Я посетил много аниме-выставок по всему миру, но такого уровня выставку вижу впервые.

А прошлой весной саудовцы выстроили «Деревню аниме», воссоздав локации из любимых комиксов и сериалов. Фанаты могли заглянуть в виртуальную деревню Коноха из известного мультсериала «Наруто» или погрузиться в мир постапокалиптического аниме «Атака титанов». По его сюжету человечество живет в огромном городе, а за его стенами расхаживают гигантские монстры, поедающие людей. Впервые рядовые жители королевства, которым еще недавно не дозволялось даже слушать музыку, смогли примерить очки виртуальной реальности и побывать в роли убийц-великанов.

Аниме про Коран

У саудовцев появились и кумиры из национального аниме. Его продвигает лично бин Салман, который снискал образ прогрессивного правителя. Говорят, что он сам запойно смотрит японские рисованные мультфильмы. Недаром Инвестиционный фонд Саудовской Аравии вложил $500 млн в корейскую компанию, которая продвигает аниме и манга по всему миру.

Несколько лет назад принц пригласил в королевство культового японского сценариста аниме и продюсера Синдзи Симидзу. Японский гость консультировал Эр-Рияд, как развивать мультипликацию. Плодом этого сотрудничества стало саудовско-японское аниме «Путешествие». Оно вышло в 2021 году. Саудовцы решили далеко не уходить от корней и при создании картины вдохновлялись Кораном.

Фото: Manga Productions Саудовско-японское аниме «Путешествие» стало мировой сенсацией

В одной из сур сказано, что в священной книге мусульман собраны самые интересные истории человечества, так почему бы не снять по ним аниме?

Мультфильм повествует о том, как простой гончар Аус ибн Джубайр встает на защиту родной Мекки от эфиопских христиан. Согласно Корану, за год до рождения пророка Мухаммеда эфиопский царь Абраха отправился в поход, чтобы разрушить Каабу (сейчас это главная святыня мусульман, а тогда Черный камень был местом поклонения язычников племени курайшитов). Впереди войска африканец выставил огромную слониху и был уверен в победе, но у Аллаха были другие планы.

Разве ты не видел, как поступил Господь твой с хозяевами слонов? Разве он не нарушил их злые умыслы? — говорится в сто пятом стихе Корана аль-Филь («Слониха»), по которому сняли аниме. — Он ниспослал на них стаи птиц, которые забросали их камнями из жженой глины и превратили в подобие пережеванной травы.

Фото: Manga Productions Сюжет «Путешествия» основан на истории из Корана

«Путешествие» показали в кинотеатрах Ближнего Востока, Японии, США, на престижном Берлинском кинофестивале и на стриминговых сервисах от Apple и Amazon. С тех пор в саудовском аниме-пространстве не было столь же громких премьер, но кто знает, чем еще удивят мир аравийские мультипликаторы.

Саудовский поп — это топ

Попытки Садовской Аравии перенять опыт японцев и корейцев в области поп-культуры не заканчиваются на аниме-мультиках и манга-комиксах. Саудовцы задумали создать национальный аналог корейской поп-музыки — Saudi pop, или просто S-pop.

Об этом объявил прошлой осенью министр культуры королевства Бадри бин Фархан Аль Сауд во время встречи с Ли Су Маном — известным корейским продюсером и музыкантом.

Идея родилась не из воздуха. Невозможно описать, как сильно подданные королевства обожают K-pop. В последние годы, с тех пор как саудовцам вообще разрешили слушать музыку (раньше это считалось харамом, то есть грехом в исламе), страна занимает первое место среди стран региона по прослушиванию корейского попа.

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press Корейские поп-певцы стали кумирами для жителей Саудовской Аравии. Они даже приезжают в страну с концертами

Эту любовь видят и ценят в самой Корее. Так, в разгар пандемии известная K-pop группа B.I.G записала песню-заклинание против коронавируса, которую молодые корейцы исполнили специально для саудовцев, да еще на арабском.

Крепитесь и держитесь, как бы сложно это ни было. Мы победим «корону», это возможно. Мы увидим мир без «короны». Уйди прочь, «корона»! Моя друзья отныне — маска и чистота! — подбадривали арабских братьев женоподобные корейские парни с макияжем.

Наблюдатели легко объясняют саудовскую страсть к K-Pop. Западный поп кажется жителям страны слишком агрессивным, развратным и пошлым. А что уж говорить о рэпе!

По сравнению с западной поп-музыкой, с ее наготой и непристойными текстами K-Pop гораздо лучше гармонирует с арабским обществом. У арабов и корейцев много общего в культуре. Их объединяют ценности семьи и дружбы, — говорит профессор Мохаммед аль-Аскари из университета Хангук в Южной Корее.

Флирт и эротика в корейских песнях, конечно, тоже есть. Просто там их преподносят завуалированно, через тонкие намеки и нежные описания, что гораздо больше импонирует арабским слушателям и особенно слушательницам.

К тому же деликатные корейцы, приезжая с концертами в Саудовскую Аравию, всегда стараются проявлять уважение к местной культуре. Вот как выглядело выступление корейцев на саудовском фестивале KCON, который проходил в конце октября. На смену оголенным коленям, просвечивающим мини-юбкам и кроп-топам певиц пришли шаровары, рубашки с длинными рукавами и даже пиджаки.

Фото: vision2030.gov.sa Саудовская Аравия мечтает слезть с нефтяной иглы благодаря программе «Видение 2030»

Разительные перемены в саудовском обществе происходят благодаря программе «Видение 2030». С ее помощью королевство надеется слезть с нефтяной иглы. Для этого саудиты диверсифицируют экономику, строят новые города, покупают звездных футболистов вроде Криштиану Роналду и вообще стараются открыться миру. Похоже, в мечтах бин Салмана к 2030 году мир начнет заслушиваться Saudi-pop и засматриваться саудовским аниме. Останутся ли мечты только мечтами, покажет время.