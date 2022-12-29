Зачем верблюдам ботокс? Арабы выбирают «мистера» и «мисс» пустыни В Саудовской Аравии проходит конкурс красоты среди верблюдов. Как верблюжьи прелести покорили жителей Аравийского полуострова

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

В Саудовской Аравии проходит конкурс красоты среди верблюдов. С восходом солнца десятки тысяч человек собираются среди пустынных барханов, чтобы посмотреть на горбатых красавцев и красавиц. В этом году сразиться за титулы «мистера» и «мисс» пустыни готовятся более 30 тысяч животных. Как оценить верблюжью красоту, какие пластические операции делают верблюдам и как арабы на протяжении веков воспевали корабли пустыни — в материале NEWS.ru

Чипованый верблюд

На фестиваль верблюдов короля Абдулазиза приехали верблюжатники не только со всего Ближнего Востока, но также из США, Франции и даже России. На конкурс привезли настоящих звезд.

Речь идет об именитых верблюдах из родовитых семей. Еще их прадедушки и прабабушки покоряли сердца гостей местных праздников. И генеалогические древа верблюжьих династий изучаются не менее пристально, чем родословные членов королевских семей.

Участники выставки признаются, что самое сложное с элитными особами — доставить их на конкурс. За этими животными нужен глаз да глаз. Физические нагрузки и питание для «дмамаль» (верблюда) во время транспортировки должны проходить строго по графику.

Также нужно позаботиться о том, чтобы конкурсантов... не украли. Верблюдов-фаворитов даже снабжают специальным микрочипами от угона.

Но это не значит, что эти трудности нам не в радость, — рассказывает участник турнира Фалах бин Мельхем. — Они доставляют большое удовольствие каждому любителю верблюдов, у которого есть страсть к соревнованиям и победам.

Верблюжатник-новичок Миджбиль аль-Дафири на фестивале впервые. Он верит, что грация и стать его славных питомцев компенсируют нехватку опыта. Любимец Миджбиля — внушительных размеров белоснежный Токор с длинной шеей, а главное — с изящными движениями. Глядя на Токора издалека, можно подумать, что по пескам пустынных равнин грациозно движется снежный барс. Токору предстоит сразиться с 33 тысячами других отобранных претендентов, которые поборются за главные титулы.

Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press У верблюжьей красоты свои стандарты

Филлеры для верблюда

Верблюжатники со всего мира приехали на фестиваль отнюдь не только ради комплиментов и хвалебных од — на кону большие деньги. Так, обладатель верблюда с самыми длинными висячими губами, большим носом и стройными горбами получит ни много ни мало $66 миллионов.

Неудивительно, что некоторые недобросовестные верблюжатники идут на разного рода ухищрения, чтобы навести красоту своим питомцам. Вообще «тюнинг» верблюдов у арабов уходят корнями в далекое прошлое. Раньше им могли туго перевязывать какие-то части тела, чтобы они вздувались и казались внушительнее. А уши, наоборот, подрезали. Почему-то считалось, что большие уши совсем не красят пустынное животное.

Сейчас аравийская верблюжья косметология продвинулась далеко вперед, и специалисты применяют совсем другие методы. Верблюдам иногда делают настоящие пластические операции или колют инъекции ботокса в губы, нос и челюсть. Все ради первого впечатления и «вау-эффекта». Верблюд должен быть таким большим и внушительным, чтобы моментально выделиться среди себе подобных и сразить всех наповал.

Филлеры в губы, нос и даже в челюсти делают голову верблюда более «надутой». Представьте, что стоят одинаковые животные и вдруг кто-то замечает: «О, посмотрите на этого красавца, у него такая огромная голова!», — поясняет Али аль-Мазруи, постоянный участник таких фестивалей.

Так некоторые корабли пустыни превращаются в целые линкоры и крейсеры. При этом со спортивными верблюдами, которые не зарабатывают внешностью, а участвуют в гонках, таких манипуляций почти не проводят. Зато им нередко растягивают конечности сомнительными методами, вводят стероиды, чтобы они быстрее бегали, или колют гормоны для роста мышц.

Само собой, официально все эти практики запрещены. И все равно находится с десяток верблюжатников, которые надеются, что никто не опознает их «тюнингованное» животное.

Однако с развитием технологий незаметно проворачивать такие дела становится все сложнее. Каждого из 33 тысяч верблюдов тщательно сканируют с помощью разных рентгенов, ультразвуковых исследований и датчиков. Более того, у каждого верблюда берут биоматериал, с которым потом проводят разные анализы. И все ради чего?

Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press Более 30 тысяч животных поборются за звание «мистера» и «мисс» пустыни

Дружба длиною в тысячелетия

Официально за ажиотажем вокруг верблюдов стоит «стремление королевства Саудовская Аравия сохранить память об исторических традициях и отметить их важность для подданных». Но правда в том, что арабы сильно любят верблюдов. Недаром похожие фестивали проводят и в других странах региона, причем очень давно.

С незапамятных времен корабли пустыни заняли особое место в сердцах арабов, точнее, их предков, живших на Аравийском полуострове. Древнейшие наскальные рисунки с изображением верблюдов обнаружены именно там. Этим рисункам около 7–8 тысяч лет. Их высекли на камнях, когда на этих землях еще простирались леса и текли озера. Похоже, уже тогда местные жители чувствовали, какую роль в истории этих мест сыграют горбатые упрямцы.

Одомашнивать верблюдов в регионе начали около 3 тысяч лет назад. Верблюд всегда был надежным средством передвижения в пустыне, к тому же необыкновенным зверем, который, как губка, мог впитывать литры воды за считанные минуты, а затем не пить месяцами.

На него всегда можно было положиться. Этот зверь легко запоминал дорогу, и путник мог спокойно уснуть, уткнувшись в мягких жировой горб и зная, что его довезут «на автопилоте».

О том, что верблюды давали хозяевам молоко, шерсть и мясо, известно всем. Также известно, насколько сакрален для арабов образ верблюда.

Для его обозначения в арабском языке есть сотни названий — в зависимости от пола, возраста, породы, роста, окраса и даже количества зубов. Каждая комбинация этих и других факторов создает уникальное название для пустынного животного.

Арабы доисламской эпохи настолько ценили верблюдов, что с ними было связано бесчисленное количество обрядов. Порой далеких от гуманности. Так, верблюды были последним подарком умершему царю, принцу или главе племени. Рядом с могилой именитого человека в песок наполовину закапывали верблюда, а затем с болью наблюдали, как тот медленно умирает без еды и воды. Такая жестокость, как ни странно, была оборотной стороной особого почитания верблюдов.

Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global look Press Культ верблюжьей красоты уходит к корнями в тысячелетнюю историю

О, сладкий запах верблюдицы

Арабы испытывали к верблюдам самые разные чувства, порой граничащие со страстной любовью. Чтобы понять этот феномен, пожалуй, не обойтись без стихов доисламских поэтов.

В них верблюдица — это не только верная подруга, надежный попутчик и добрая кормилица, но и образ возлюбленной, которая осталась далеко позади...

Не зря арабская пословица гласит, что женщина — это верблюдица, созданная Аллахом для того, чтобы перенести на себе мужчину через пустыню жизни.

В мироощущении арабов верблюды воспринимались настолько красивыми животными, что в арабском языке слова «красота» (djamal), «красивая» (djamilah) и даже «салон красоты» (saloun al-tajmil) восходят к корню слова «верблюд» (djml). Этимологически оно и означает «быть красивым».

Арабские поэты, воспевавшие любовь и красоту, почти никогда не обходились без сравнения возлюбленной с милой верблюдицей. Их стихи часто начинались с образного клише о том, как несчастный путник едет по пустыне и смотрит на звезды. В печальных думах он останавливается на привале, разводит костер и, глядя на свою верблюдицу, предается мечтаниям. Ему видится оазис или шатер, где его встречает прекрасная Жасмин.

Там часто можно встретить описания «верблюдоподобной» длинной шеи, пухлых губ и пышной груди девушки, а ее шаги навстречу любимому сравниваются с походкой верблюдицы. У некоторых поэтов даже запах верблюдицы мог ассоциироваться с запахом любимой женщины.

Мукой моею тщеславие тешишь свое. Сердце мое на замке, ты владеешь ключами... Озирается она, словно верблюдица, изогнув длинную шею, увешанную жемчугами, — страдал от неразделенной любви доисламский поэт Имру аль-Кайс.

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Испокон веков верблюд был самым верным другом человека в пустыне

Верблюд — венец творения

С приходом ислама в VII веке безграничная любовь арабов к верблюдам никуда не делась. Пустынное животное, конечно, не стало священным, но уважения к нему не убавилось.

В Коране эти животные упоминаются очень часто, а в одной из сур (глав) их называют таким же чудом, как небо и космос.

Ужель они не взглянут на верблюдов, чтобы узреть, как удивительно созданы они? На небо, как оно устроено? На горы, как они водружены? И на землю, как она распростерта? — обращается Аллах к верующим в Коране.

В комментариях к этому аяту (стиху) мусульманские богословы поясняют, что верблюд — это чудесное творение, оно доказывает «ищущим знания», что земля полна чудес, которые создал Всевышний.

Этот стих только укрепил веру арабов в то, что верблюды — особые животные. Некоторые даже верят, что настоем из верблюжьей мочи можно вылечить бесплодие, рак и другие страшные болезни.

Как видно, за последние тысячелетия верблюды и арабы сильно сблизились. По сей день мужчины тратят огромные деньги на верблюжьих фестивалчх, а женщины моют волосы в верблюжьей моче в надежде, что исчезнет перхоть.

Ну, а тем, кто не готов принимать ванны из мочи и литрами пить слюну верблюдов, но все же хочет приобщиться к миру чудесного животного, советуют диету, которой следуют элитные верблюды перед скачками. В нее входят финики, молоко, мед и кукуруза. Так что сегодня верблюды стали еще и вестниками ЗОЖ на Ближнем Востоке.