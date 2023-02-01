Дотанцевались: чем парочка из Тегерана провинилась перед аятоллой За попытки вальсировать в Иране дают больше, чем за убийство. Как видео влюбленных блогеров превратилось в политическое дело

Фото: Социальные сети

Со времен античности Ближний Восток воплощал в себе собирательный образ всего загадочного, экзотического и, конечно, романтического. Но сегодня чувственность и любовь там не всегда в почете. Так, в Иране на десять с половиной лет посадили пару блогеров, которые станцевали невинный танец на центральной площади в столице и выложили ролик в Сеть. Чем наследников великих персидских поэтов-романтиков вроде Омара Хайяма и Руми так оскорбило безобидное видео двух влюбленных — в материале NEWS.ru.

Пока аятолла спит

Как только новость о бесчеловечном приговоре 21-летней иранке Астияж Хагиги и её 22-летнему жениху Амиру Ахмади облетела ведущие СМИ, за пару вступились правозащитники по всему миру.

Горстка судей исполняет приказы власти, которая одержима идеей подавить любые формы инакомыслия, — заявили в Центре по правам человека в Иране (американская НПО со штаб-квартирой в Нью-Йорке). — Эти молодые люди — настоящий и будущий Иран. Государство может попытаться заткнуть им рты, но ему никогда не удастся сломить дух и жажду свободы иранской молодежи.

Наблюдатели признают: шансы вытащить Астияж и Амира из тюрьмы, увы, близки к нулю, если только власть не свернет с пути масштабных репрессий, которые набирают обороты последние несколько месяцев. Осужденных даже лишили доступа к адвокатам. Между тем весь процесс кажется тем более нелепым, что съемки злосчастного ролика, ставшего главной персидской драмой последних дней, проходили еще в октябре прошлого года.

Фото: Социальные сети Амир Ахмади и Астияж Хагиги были помолвлены

Тогда парочка прогуливалась по ночному Тегерану и решила снять короткое видео на память. Ролик, который стоил молодым людям 10 лет, вычеркнутых из жизни, длится менее 20 секунд. На нем влюбленные исполняют трогательный танец, немного напоминающий популярный у европейской молодежи хастл.

В какой-то момент девушка обвивает шею партнера руками, он поднимает ее и кружит, при этом волосы девушки развеваются на ветру.

По всей видимости, паре очень понравился отснятый материал и они захотели поделиться романтическим настроением с окружающими. На свою беду Хагиги и Ахмади — популярные в местных краях блогеры, у каждого примерно по миллиону подписчиков. В фотографиях типичных тиктокеров-стримеров, которые они выкладывали в соцсетях, никогда не заподозришь сынов Исламской Республики.

Видео с танцем, на которое наложили медленную музыку, эффект звездочек и блестящих огоньков, мгновенное разлетелось по популярным социальным сетям и мессенджерам. Но пока поклонники ставили под ним лайки, ролик привлек внимание служб безопасности страны. Слуги рахбара (верховного правителя Ирана) углядели в нем политический посыл и тут же связали его с протестным движением.

Фото: Fars Media Corporation/CC BY 4.0/Wikimedia Commons Полиция нравов строго следит за внешним видом иранских девушек

Напомним, что с 16 сентября в Иране идут массовые выступления против правительства. Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини. Предположительно, девушка умерла от побоев патруля полиции нравов за неправильно повязанный платок.

На публике любить можно только Аллаха

По мнению экспертов, иранские власти, вероятно, уже давно наблюдали за танцующей парой. С началом протестов они особенно тщательно следят за медийными лицами с большой аудиторией, чтобы те не наговорили лишнего о правительстве.

Сейчас в иранских тюрьмах сидит много режиссеров, писателей и рэперов. Чтобы оказаться в тюрьме, совсем не обязательно ходить на митинги — достаточно выложить в Сеть фотографию без хиджаба или намекнуть на симпатию к протестному движению.

Фото: AWMIR NK/Youtube Молодые люди были известными в Иране блогерами

При этом Астияж и Амир уверяют, что у их видео нет никакой тайного смысла и они просто баловались. Но бдительный иранский суд обвести вокруг пальца не так уж и просто.

От зоркого взгляда стражей порядка не ускользнуло ни одно из нарушений, запечатленных на видео. Вот в чем состоят прегрешения молодых людей по иранским меркам:

Пара танцует, хотя танцы на публике в Иране запрещены.

На девушке нет хиджаба, что не только нарушает закон, но и, очевидно, свидетельствует о ее симпатии к протестам.

Молодые люди «слишком интимно» прикасаются друг к другу на публике, что тоже запрещено.

На видео играет западная музыка, которая у иранских богословов не в почете.

Не в пользу обвиняемых оказалось и место действия: они танцуют на фоне Башни Азади — главного символа Тегерана, который во многом подчеркивает противоречивость страны. Памятник был построен еще при шахе в начале 1970-х. Архитектор, ныне живущий в изгнании, исповедовал древнеиранскую веру Бахаи, которая после Исламской революции оказалась не в чести. К тому же Башню Азади изначально воздвигли в честь последнего светского правителя страны — шаха Мохаммада Резы Пехлеви.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Башня Азади — противоречивый символ Тегерана

Стражи порядка углядели в этом «тайные сигналы», и суд признал пару виновной в «пропаганде коррупции и проституции», в «собрании с целью подрыва национальной безопасности» и в «агитации против власти». Если чуда не произойдет, влюбленным придется позабыть и о блогерской карьере, ведь доступ в интернет им запретили. Да и ближайшие десять с половиной лет они проведут в иранских тюремных камерах, откуда, как известно, особо не поснимаешь.

Убей, воруй, но не танцуй

Иранская общественность тем временем проводит параллели между историей танцующей пары и текстом песни Baraye — неофициального гимна протестов.

Автор песни Шервин Хаджипур, также попавший за решетку, незадолго до своего ареста попросил пользователей соцсетей рассказать, ради чего они протестуют, а затем преобразовал их откровения в песню. Интересно, что первая же фраза говорит о танцах.

За возможность танцевать на улице, — так начинается композиция.- За победу над страхом, когда целуешься. За желание простой, обычной жизни. За женщин, жизнь, свободу.

Фото: Социальные сети Шервин Хаджипур написал песню, ставшую символом протестов. Теперь он за решеткой

Вообще у иранского правительства всегда была болезненная реакция на танец. Его считают неуместным и даже пошлым. Еще задолго до протестов девушек за танцы на публике били плетью, профессоров увольняли из вузов, а режиссерам запрещали снимать, если в их фильмах появлялись сцены танцев мужчин и женщин.

Однажды в эфире ток-шоу «Семейное время» на иранском ТВ приглашенный эксперт посоветовала женщинам танцевать вместе со своими мужьями по ночам, чтобы сбросить стресс. На следующий же день ведущей пришлось извиняться перед зрителями.

Я прошу прощения у всех вас. Была допущена словесная ошибка. В эфире прозвучало слово, которое многие наши дорогие зрители не хотели бы слышать, — оправдывалась ведущая.

А между тем традиционный ислам вовсе не порицает танцы. Как женщинам, так и мужчинам позволено от души танцевать при соблюдении определенных условий. К примеру, музыка и движения не должны быть развратными или эротическими.

Фото: shutterstock По преданию, сам пророк Мухаммад любовался танцем в мечети и не считал его чем-то греховным

Среди преданий о пророке Мухаммаде есть рассказ о том, как однажды посланник Аллаха вместе с женой Аишей без осуждения наблюдал за тем, как несколько христиан из Эфиопии танцевали скромный танец в мечети.

Впрочем, на протяжении истории то и дело возникали имамы, муллы и улемы, которые утверждали, что танцевать нельзя ни в каком виде и что любой танец ведет к сексу, греху и разврату. По всей видимости, таких же взглядов сейчас придерживаются и власти в Иране. Иначе как объяснить, что молодые помолвленные люди получили за невинные танцы больше, чем мужчина, обезглавивший собственную жену.