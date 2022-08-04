Любить нельзя убить: казнь студента в Египте покажут в прямом эфире Убийство девушки сокурсником раскололо арабское общество. Многие встали на сторону отвергнутого возлюбленного, совершившего преступление из ревности

Фото: shutterstock

В Египте готовятся казнить 21-летнего студента за убийство возлюбленной. Причем исполнение приговора покажут по национальному телевидению. Вот уже несколько месяцев арабская общественность бурно обсуждает гибель 21-летней Наиры Ашраф — студентки, которая погибла от рук возлюбленного — своего сверстника Мохамада Аделя. С 20 июня, когда произошло это преступление, арабские СМИ ежегодно публикуют новые детали «дела Мансуры» (университета, где учились парень и девушка). Проблема насилия над женщинами в Египте беспокоит мировые правозащитные организации уже не первый год, однако именно смерть Наиры вызвала небывалый резонанс.

Египетские Лейла и Меджнун

В социальных сетях многие арабы сравнили парня с легендарным поэтом доисламского периода Меджнуном, чье имя переводится с арабского как «обезумевший». История Меджнуна и Лейлы — один из главных романтических сюжетов арабского фольклора. Поэт-бедуин полностью лишился рассудка, когда отец Лейлы не дал согласия на брак Меджнуна с дочерью, а затем и вовсе выдал девушку за другого. Обезумевший юноша покинул общество и до конца жизни бродил по барханам, сочиняя стихи о любви. У этой сказки есть много разных версий, но большинство всегда заканчиваются трагично.

В истории Аделя и Меджнуна, на первый взгляд, действительно есть что-то общее. Молодой человек, как и поэт, не смог добиться расположения родителей девушки, которые выставили бедного студента за дверь. Но на этом, пожалуй, сходство заканчивается. Обезумев после такого унижения, Адель начал следить за девушкой и вместо стихов строчить угрожающие письма. На суде он рассказал, что надеялся напугать любимую и вынудить ее стать его женой.

Я боялся, что она может полюбить кого-то другого, и решил ее убить. Я даже подумывал оставить ее голову себе, потому что любил ее глаза, — признался обезумевший египтянин.

В некоторой степени между Наирой и ее убийцей и впрямь существовал некий флер романтики. Но она всегда держала парня на расстоянии и говорила, что хочет посвятить себя карьере, а не выходить замуж (из-за чего ее позже прозвали «мученицей науки»). После того как девушка окончательно бросила Аделя, в университете пошли слухи, что она вступила в половую связь с другим парнем, который пообещал снять её в некоем фильме. Хотя это было неправдой (позже судмедэксперты подтвердили, что у девушки не было никакого сексуально опыта), Адель купил зубчатый нож и две недели вынашивал мысли о «возмездии». В роковой день 20 июня по пути в университет он увидел в автобусе Наиру с подругой и решился на страшный поступок.

Когда она вышла, то была немного впереди меня. Я вынул нож и схватил ее. Люди пытались отбить ее, но я помахал ножом и предупредил, чтобы они отошли. Я зарезал ее, и только после того, как закончил, какие-то люди схватили меня и увели от нее. Вот что тогда произошло, — говорил убийца.

Сначала Адель не придерживался никакой линии защиты. Изображая из себя Меджнуна, он просил похоронить себя рядом с любимой. Впрочем, позже, осознав всю серьезность ситуации, студент начал утверждать, будто сама девушка вынудила его на такой шаг. Якобы она угрожала прислать к нему головорезов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казнить нельзя транслировать

Несмотря на попытки некоторых оправдать парня, среди судей сочувствующих не нашлось. Видеозаписи с места преступления, на которых Адель избивает Наиру и затем прыгает над ее мертвым телом, заставили их содрогнуться. После недолгого судебного разбирательства, которое длилось всего несколько дней, Аделя признали виновным и приговорили к смертной казни.

Суд заявляет, что он не смог испытать милосердия к тому, кто сам его не проявлял... Твоя смерть принесет гораздо больше пользы обществу в качестве урока для других, чем если мы позволим тебе жить, — заявил судья Бехаэддин Али при оглашении приговора.

По египетским законам приговоренных к смерти казнят через повешение. Сначала вердикт утверждает верховный муфтий (духовный лидер), а затем дело передают президенту на подпись. Согласно статьям 473 и 474 Уголовного кодекса Египта, смертная казнь должна осуществляться в тюрьме в присутствии ограниченного числа людей, например тюремного надзирателя, врача и адвоката осужденного. Если же за действом захочет понаблюдать кто-то еще, для этого необходимо получить разрешение. Обычно это долгая процедура.

Однако такой порядок суд города Эль-Мансура не устроил. В конце июля он еще больше ужесточил вердикт, потребовав, чтобы казнь молодого человека показали в прямом эфире. Поскольку египетское законодательство не предусматривает такие «стримы», судьям пришлось направить запрос в египетский парламент. Они потребовали внести в Уголовный кодекс поправку, которая разрешила бы трансляцию казни. Судьи уверены: чтобы такое преступление не повторилось, нужно, чтобы египетская общественность воочию увидела, как Адель болтается в петле.

В принципе, египетское законодательство не запрещает показ первых стадий казни. Предварительные процедуры осуществления смертных приговоров уже транслировали по египетскому национальному телевидению в 1998 и 2019 годах, когда казнили убийц и террористов.

Даже если транслировать только самое начало казни, это произведет больший эффект, чем просто зачитывание смертного приговора, — говорится в письме.

Инициатива суда Эль-Мансуры вызвала смешанную реакцию у египтян. Некоторые считают, что подобные меры излишни, так как сакрализация насилия и идей мести государством приведет к тому, что крови станет больше. Другие же, напротив, приветствуют эту идею — мол, они хотели бы своими глазами увидеть, «как казнят это грязное животное». Иные же полагают, что трансляция смертной казни допустима, но вовсе не для того, чтобы «порадовать и успокоить публику», для которой история убийства Наиры стала увлекательным сериалом.

Трансляция сцен насилия и казни будет только подпитывать насилие, а не ограничивать его. Эта мера была бы более подходящей для более частых преступлений, таких как изнасилование, особенно детей. В этом случае публичная казнь могла бы стать сдерживающим фактором для подобных преступлений, — сказала агентству Al-Monitor профессор социологии египетского Университета Бенха Хала Мансур.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хиджаб всех спасет?

Несмотря на резонанс, который получило дело Аделя, маловероятно, что ближневосточные общества быстро изменятся. В течение месяца после убийства студентки по странам региона прокатилась целая волна похожих случаев: в Иордании парень, по всей видимости, вдохновленный египетской историей, убил свою девушку в университете, в Эмиратах мужчина нанес более 10 ножевых ударов своей жене, а в том же Египте по подозрению в убийстве известной телеведущей Шаймы Джамал был арестован ее муж.

Чаще всего арабы в ситуациях с изнасилованием или убийством винят самих девушек. Взять то же «дело Мансуры» — вскоре после преступления уважаемый египетский шейх Мабрук Атиа выпустил видеообращение, в котором призвал девушек носить хиджаб, если они хотят жить. Он заявил, что Наира сама виновата в своей смерти: мол, будь она покрыта, ничего такого бы не произошло.

Если так и будете ходить с распущенными волосами, касающимися щек, и носить обтягивающую одежду, вы просто привлечете внимание человека, который убьет вас. Женщина должна носить хиджаб, чтобы жить, и широкую одежду, чтобы не соблазнять молодежь. Если вам дорога ваша жизнь, выходите из дома в хиджабе. Иначе, если вас увидит человек, у которого нет денег, чтобы жениться, он убьет вас, — поделился советом шейх.

Конечно, не все согласились с муфтием. В социальных сетях началась кампания по его «отмене», а на телевидении его слова обсуждали даже больше, чем само убийство.

Ты советуешь женщинам носить хиджаб не для того, чтобы угодить Аллаху, а для того, чтобы не быть убитыми? И это твое мнение о религии? Это ни что иное как фетва, которая оправдывает убийство тех, кто не носит хиджаб, — сказала телеведущая Радва Эль-Шербини.

Впрочем, нашлись и те, кто согласились с шейхом и встали на сторону парня. Сириец Махмуд Кара из Турции предложил семье убитой 10 миллионов египетских фунтов (более трех миллионов рублей), чтобы они отозвали свое обвинение.

Я оплакивал Наиру, но я не хочу, чтобы Мохаммад тоже умер, ведь на самом деле он трудолюбивый и добрый человек. Да, он ошибся, но кто из нас не ошибается, — заявил сириец.

Многие боятся публично высказываться в поддержку убийцы, вместо этого они оплачивают услуги его адвоката. Юрист признался что получает многомиллионные гонорары от «самаритян из Египта и Греции».

В итоге вместо превращения в урок для потенциальных насильников история Аделя напугала самих жертв насилия — арабских женщин. Многие из них теперь добавляют к своим изображениям хиджаб в фотошопе, прежде чем грузить их в Сеть.

Тем временем «дело Мансуры» получило новый поворот. Так, 3 августа кто-то слил в интернет видеозаписи с изуродованным ножевыми ранениями телом Наиры из морга, и теперь правоохранительные органы пытаются вычислить нарушителя. Так что у семьи убитой даже нет времени оплакать потерю.