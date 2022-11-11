Есть город золотой: как Саудовская Аравия модернизирует Мекку и хадж Вокруг главных мусульманских святынь вырастет суперсоверменный район с небоскребами, который сможет принимать до 80% паломников

Фото: cdn.one-works.com

Многие знают, что Саудовская Аравия строит в пустыне город будущего Неом (Neom), но мало кто слышал о том, что Эр-Рияд также планирует модернизировать Мекку — главный священный город в исламе. Накануне агентство Reuters сообщило, что Государственный инвестиционный фонд королевства совместно с британской консалтинговой фирмой и крупнейшим инвестиционным банком Lazard работают над вариантами финансирования «мегапроекта Мекки». В рамках масштабного плана реконструкции с говорящим названием Масар (в переводе с арабского «путь») западная часть города будет перестроена чуть ли не с нуля в длинную пешеходную улицу, которая будет вести прямо к святыням. Площадь Масара составит около 1,2 млн квадратных метров, а на его постройку уйдут внушительные $27 млрд.

Проект рассчитан на миллионы верующих, которые ежегодно приезжают в Мекку для паломничества. Оно является одним из пяти столпов ислама и обязывает каждого мусульманина хоть раз в жизни совершить хадж (посещение святынь Мекки), если у него есть финансовая и физическая возможность.

Фото: cdn.one-works.com

Верующих влечет кубическая постройка в центре города — Кааба. В исламе считается, что это первое здание в истории человечества, которое люди, а именно — пророки Авраам и Измаил (в Коране — Ибрахим и Исмаил), построили для поклонения единому Богу. До них в этом же месте молился первый человек — Адам.

Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание Дома (Каабы. — NEWS.ru): «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты — Слышащий, Знающий», — говорится в Коране (сура аль-Бакара, стих 127).

Помимо Каабы в Мекке расположено много других ключевых для ислама достопримечательностей. Там была построена первая в мире мечеть, рядом с которой покоится пророк Мухаммад. Также в Мекке находится Черный камень, который, согласно исламской традиции, выпал из рая еще во времена Великого потопа. Все эти ценности привлекают мусульманских паломников с разных концов света вот уже около 1400 лет.

Так как за последние сто лет благодаря прогрессу перемещаться по миру стало гораздо легче, наплыв паломников в Мекку тоже значительно вырос — с нескольких десятков тысяч до почти трех миллионов в год. Поэтому власти Саудовской Аравии заметно модернизировали места для паломничества, например, выстроив вокруг Каабы несколько пешеходных этажей, чтобы всем хватало места. В Сети есть много материалов, которые с высоты птичьего полета показывают, как начиная с 2000-х годов строительные работы вокруг Каабы заметно расширили и преобразили храмовый комплекс.

Впрочем, кроме пары отелей и святынь, в городе мало что может привлечь внимание потенциального туриста-паломника (въезд в Мекку и Медину для немусульман по-прежнему запрещен и карается штрафом или депортацией).

Фото: cdn.one-works.com

Ситуация с отсутствием культурно-развлекательной инфраструктуры в Мекке напоминает положение в другом соседнем городе — Медине, где пророк Мухаммад прожил последние 10 лет жизни. Но там проблему собираются решать немного по-другому. В конце октября власти Саудовской Аравии объявили, что планируют превратить Медину в огромный исламский исторический парк под открытым небом. Город станет культурно-историческим центром, где отреставрируют более ста объектов, связанных с жизнью пророка. В рамках инициативы даже планируют восстановить «места боевой славы» пророка, где проходили ключевые в истории ислама сражения вроде «Битвы у рва».

Тем временем «мегапроект Мекки» предполагает строительство пешеходного бульвара длиной почти четыре тысячи метров, вокруг которого вырастут торговые и развлекательные центры, а также элитные жилые объекты. Авторы проекта Масар уверяют, что он опирается на ведущие мировые практики городского планирования и дизайна, которые будут актуальны еще как минимум сто лет. Также в новой части города не забудут и о культурной составляющей.

Там откроется Музей исламского искусства, где мы будем делиться со всеми посетителями культурой и всем, что связано с Меккой, чтобы они могли узнать об истории города, — говорит Яссер Абуатек, главный разработчик Масара.

Судя по рисункам строительных планов, новая улица будет чем-то вроде Арбата в Москве или Истикляля в Стамбуле — но с замахом на хай-тек. Одни только здания гостиниц привнесут в ландшафт города 15 новых небоскребов, а всего поражающих воображение высоток будет около пятидесяти. Ожидается, что именно в этом новом районе будут останавливаться около 80% посетителей города. Следуя по Масару, они смогут прямиком выйти к священной Каабе.

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мекка

Проект медленно продвигается уже более десяти лет, но сейчас власти решили серьезно за него взяться.

Мы сотрудничаем с известными экспертами, чтобы завершить все этапы проекта и построить инфраструктуру. Мы будем и дальше вносить свой вклад в достижение цели королевства — принять 30 миллионов паломников к 2030 году, — заявил в начале октября Саад бин Айбан, глава одной из саудовских компаний, которые занимаются мегапроектом Масар.

Все эти урбанистические реформы проходят под эгидой программы «Видение 2030», в рамках которой Саудовская Аравия хочет уменьшить свою экономическую зависимость от продаж нефти. Королевство делает ставку на развитие туристического потока, в том числе из России. Для российских граждан правительство страны открыло специальный сайт «Посети Саудовскую Аравию».

Через похожий этап «взросления» проходят и другие страны Персидского залива, которые хотят поскорее слезть с «нефтяной иглы». Пока что больше всего в этом преуспевают Объединенные Арабские Эмираты, которые уже давно стали одним из главных туристических центров региона. Но с учетом чемпионата мира по футболу, который проводит соседний Катар, и мегапроектов Саудовской Аравии популярным у народа «Дубаям», возможно, уже совсем скоро придется потесниться.

Фото: cdn.one-works.com

Тем временем, пока многие жители Аравийского полуострова радуются, что их страны так динамично развиваются, часть мусульман видит в новых урбанистических проектах и высотках признак скорого конца света. Согласно исламской традиции, пророк с грустью предсказывал строительный бум, который переживают страны Персидского залива.

Судный день не наступит, пока бедуины не начнут соревноваться в том, у кого жилье выше, — говорится в одном из достоверных, по мнению мусульманских ученых, преданий о пророке Мухаммаде (хадисах).

Но «бедуины» верят в лучшее.