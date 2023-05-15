«Убийственная цифра»: будет ли летом в России 40-градусная жара Синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

В СМИ и Telegram-каналах обсуждают прогноз, согласно которому летом в России ожидается аномальная жара до плюс 40 градусов. По словам специалистов, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока. NEWS.ru поговорил с синоптиками и узнал, каким будет лето в России в 2023 году.

Кто предсказал экстремальную жару в России

Лето в 2023 году может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, рассказывал в середине апреля Lenta.ru специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин. В беседе с изданием специалист отметил, что волны жары, бушевавшие в прошлом году в Европе, обошли Центральную Россию, но «они могут все-таки добежать до нас, тогда мало не покажется».



Климатолог также отметил, что «скорее всего, лето в десятку самых теплых войдет, а войдет ли оно в пятерку или в тройку», сказать затруднился. Надвигающуюся жару Юлкин объяснил глобальными климатическими изменениями: «Каждое следующее лето потенциально может быть теплее предыдущего». Однако, добавил он, есть масса причин, которые могут этому помешать.

«Последние два-три года по причине того, что в Тихом океане был холодный поток воздуха, у нас в центральной части России было не слишком жарко в летние периоды. Все ожидают, что этот феномен закончится, потому что три года подряд — это странно. Если ему на смену придет какой-то дополнительный источник тепла из океана, тогда в центральной части будет жарко», — заключил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему синоптики не верят в прогноз об аномально жарком лете 2023 года

Плюс 40 градусов для Москвы — это «убийственная цифра».

«Такой температуры здесь быть не может. Это климат Дубая. Столица находится в другом климатическом поясе, здесь другая циркуляция атмосферы, другие ветра», — рассказал NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По словам Тишковца, есть долгосрочный прогноз на полгода — это некий фоновый, ожидаемый сценарий, который может говорить об отклонении от нормы температуры или осадков. Метеорологи могут предсказать, что лето в Москве будет теплее или холоднее нормы, на сколько градусов теплее или холоднее, дождливое и сухое. Точность долгосрочных данных снижается с 95% (точность краткосрочных прогнозов) до 70–60%.

«Я уж точно не смогу сказать, какая погода ожидает нас 1 августа — таких прогнозов не бывает», — объяснил Тишковец.



По его мнению, прогнозирование аномальной жары «просто отрабатывает тематику глобального потепления, отсюда вся эта климатическая истерия».

«В России долгосрочников, которые разрабатывают прогнозы на сезон, можно пересчитать на пальцах одной руки», — подчеркнул он.



Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также считает, что высокие аномальные температуры летом 2023 года возможны только на юге Европейской России и на крайнем юге Сибири. Синоптик отметил, что сейчас нельзя точно сказать, какая погода ожидает россиян летом: «О локациях волн тепла, об их географическом положении сейчас с уверенностью говорить нельзя. Их интенсивность и продолжительность сейчас оценить невозможно. Это делается заблаговременно, максимум за десять дней».

Он подчеркнул, что информация об аномальной жаре в России в 2023 году — это «псевдопрогноз, который составлен очень расплывчато».

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков заявил NEWS.ru, что прогнозы наподобие предсказания аномального лета в 2023 году считает непрофессиональными: «Понимаете, хайпануть и брякнуть можно всё что угодно. К метеорологии и науке такие прогнозы никакого отношения не имеют».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая на самом деле ожидается погода летом 2023 года в столице

Как рассказал Евгений Тишковец, по предварительным долгосрочным прогнозам, летний сезон в Центральной России в среднем будет всего на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, а дефицит осадков за три месяца составит не более 10% (основной недобор дождей придётся на начало и конец лета).



Также синоптик составил предварительный прогноз по месяцам: июнь будет теплее нормы на 1° (дефицит осадков 10%), июль — на 1° (осадки — около нормы), август — на 2 ° (дефицит осадков 20%). То есть лето по температуре будет умеренное, а по осадкам — немного засушливое. Напомним, что для Москвы нормальная ночная температура воздуха летом составляет +10...+15 °, а дневная +20...+25 °.

Какие температурные рекорды фиксировали в Москве

По данным Гидрометцентра, среднемесячная температура в столице для июня составляет 17 градусов, для июля — 19,2 градуса, для августа — 17 градусов.



За всю историю метеонаблюдений в столице рекордным значением тепла для июня до сих пор было 34,7 градуса (зафиксировано 21 июня 1901 года). Рекорд июля — 38,2 градуса (29 июля 2010 года), августа — 37,3 градуса (6 августа 2010 года). Июльский рекорд также является абсолютным максимумом температуры для столицы.

По среднемесячной температуре самыми теплыми на текущий момент считаются июнь 1999 года (+21,4 градуса), а также июль и август 2010 года (+26,0 и +21,8 градуса соответственно).

К настоящему времени 51 из 92 суточных температурных максимумов для летних дней установлены в XX веке: 25 были зарегистрированы до 1950 года и 26 — во второй половине прошлого столетия. 12 климатических рекордов тепла были зафиксированы еще в XIX веке. В нынешнем столетии установлено 29 рекордов, включая два июньских дня 2021 года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какой была аномальная жара в 2010 году

Экстремальная жара стояла в Москве все лето 2010 года с конца июня. За это время в столице случались погодные аномалии. Так, температура воздуха в течение 33 дней подряд, с 14 июля по 15 августа включительно, не опускалась ниже 30 градусов тепла.

При этом, по информации синоптиков, ровно 16 дней в Москве воздух прогревался выше плюс 35 градусов. В течение всего июля и августа температура в Москве превышала норму как минимум на 2 градуса, а 17, 23, 24, 26, 28 и 29 июля, а также с 2 по 6 августа, 8, 9 и 11 августа отклонения от температурной нормы в столице превышали 10 градусов.



Аномальная жара способствовала возникновению большого количества природных пожаров. Особенно пожароопасными были дни с конца июля и до середины августа. В двадцатых числах июля столичная метеостанция начала фиксировать задымление атмосферы от горящих лесов и торфяников. Концентрация дыма в воздухе резко увеличилась 29 июля, когда по Московской области пронеслись шквалистые ветры силой в 16–20 метров в секунду.