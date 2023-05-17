Дизайн ногтей в 2023-м: актуальные тренды маникюра Расскажем, как выбрать красивый маникюр и сделать летний дизайн ногтей

Фото: shutterstock.com

Варианты маникюра в 2023-м

Моду на тренды нейл-арта можно назвать одной из самых переменчивых, ведь внешний вид маникюра можно менять раз в три-четыре недели, подстраивая расцветку под свое настроение, планы и сезонность. В 2023-м дизайн ногтей становится все более фантазийным: в моду входят «японский маникюр» с объемными элементами, «разные руки» и стразы всевозможных оттенков. Мастера не устают удивлять своих клиентов, придумывая для них все новые и новые варианты маникюра в 2023-м. В данном материале мы рассмотрим основные тренды дизайна ногтей и расскажем, какие из них лучше всего подойдут для летнего образа, отпуска или офисного дресс-кода.

Красивый маникюр в 2023-м: новинки нейл-дизайна

Главный тренд сезона 2023 года — необычный маникюр. Чем больше неожиданных и странных элементов будет наклеено на ногти, тем лучше. Конечно, в офис с таким дизайном не придешь, но на время отпуска можно позволить себе что-то новенькое. Есть и другие варианты маникюра — 2023:

Цветочные орнаменты

В данном случае для оформления ногтей используют не нарисованные бутоны, а настоящие сухоцветы, которые помещают под прозрачное или полупрозрачное покрытие.

Фото: shutterstock.com Необычный маникюр в 2023 году

Абстрактные мотивы

Это может быть и причудливое переплетение разноцветных линий, и сдержанный дизайн в стиле минимализм.

Мраморный узор

Красивый маникюр — 2023 с имитацией мрамора сейчас на пике популярности. Необязательно выбирать для такого узора контрастные оттенки: с помощью белого и серого можно добиться нужного эффекта.

Разноцветный френч

Этот полюбившийся девушкам дизайн не уходит из десятки лидеров уже несколько лет. И неудивительно, ведь существуют десятки вариантов, как обыграть его по-новому.

Фото: shutterstock.com Варианты маникюра в 2023-м

Крупные стразы

Неважно, сколько их будет, главное, чтобы ногти сияли. Крупный камень может украшать только один палец, или их россыпь может покрывать все десять — дело вкуса.

Нюдовый градиент

Красивый маникюр — 2023 может быть и неброским. Пастельные тона могут выглядеть простовато, а вот градиент будет смотреться свежо и оригинально. Переход можно сделать от розового к телесному, от бежевого к белому или добавить тон поярче, к примеру, мятный.

Летний дизайн ногтей: новинки 2023-го

Летние месяцы — пора отпусков, когда можно наконец дать волю фантазии и нанести на ногти самый безумный рисунок, который в обычные дни не позволяет дресс-код. Тем более что современные тренды предлагают девушкам множество интересных решений.

Японский маникюр

Страна восходящего солнца известна своим нестандартным подходом к красоте, и ногтей это тоже касается. Японки все чаще наносят на ногти объемные фигурки: сердечки, иероглифы, животных и птиц. Они могут при этом отличаться по цвету, форме и стилю.

Разные руки

Хочется разнообразия? Летний дизайн ногтей — 2023 подходит для этого как нельзя лучше. Сделайте разный маникюр на руках. Отличаться может не только оттенок или рисунок, но даже форма и длина ногтей. К примеру, на правой — короткий квадрат, а на левой — заостренный миндаль.

Все цвета радуги

Еще один тренд 2023-го — разноцветный маникюр. Можно сделать своим цветом хоть каждый пальчик, а можно повторить ту же последовательность на второй руке. При этом оттенки могут быть как из одной цветовой гаммы, так и контрастными.

Фото: shutterstock.com Летний маникюр — 2023

Смелые рисунки

Сейчас в арсенале любого мастера маникюра есть множество наклеек с самыми разными картинками: цветами, пальмами, фруктами и ягодами. Они отлично подойдут к яркому отпускному купальнику и сделают отдых еще радостнее.

Трендовый маникюр 2023-го для офиса

Для тех, кто вынужден проводить лето в офисе, также есть набор готовых решений. Мода на маникюр — 2023 по-прежнему предполагает нюдовые оттенки и спокойные тона, так что выбрать есть из чего:

Классический френч

Этот вариант маникюра действительно на все времена. Он подойдет и для строгого рабочего дресс-кода, и для романтичного образа, чтобы пойти на свидание.

Полупрозрачная база

Такое покрытие полностью имитирует натуральный цвет ногтей, а за счет легкой прозрачности этот эффект только усиливается. Пластина выглядит максимально натурально, но при этом ухоженно.

Матовый нюд

Покрытие без блеска вряд ли будет бросаться в глаза, поэтому можно позволить себе оттенки чуть ярче. К примеру, в этом сезоне в моду вернулись мятный и персиковый.

Фото: shutterstock.com Красивый маникюр в 2023 году

Градиент

Интересные сочетания могут быть выполнены и во вполне спокойных тонах. Например, молочный, переходящий в бледно-голубой или светло-розовый, превращающийся в бежевый.

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