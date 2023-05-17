Моду на тренды нейл-арта можно назвать одной из самых переменчивых, ведь внешний вид маникюра можно менять раз в три-четыре недели, подстраивая расцветку под свое настроение, планы и сезонность. В 2023-м дизайн ногтей становится все более фантазийным: в моду входят «японский маникюр» с объемными элементами, «разные руки» и стразы всевозможных оттенков. Мастера не устают удивлять своих клиентов, придумывая для них все новые и новые варианты маникюра в 2023-м. В данном материале мы рассмотрим основные тренды дизайна ногтей и расскажем, какие из них лучше всего подойдут для летнего образа, отпуска или офисного дресс-кода.
Красивый маникюр в 2023-м: новинки нейл-дизайна
Главный тренд сезона 2023 года — необычный маникюр. Чем больше неожиданных и странных элементов будет наклеено на ногти, тем лучше. Конечно, в офис с таким дизайном не придешь, но на время отпуска можно позволить себе что-то новенькое. Есть и другие варианты маникюра — 2023:
- Цветочные орнаменты
В данном случае для оформления ногтей используют не нарисованные бутоны, а настоящие сухоцветы, которые помещают под прозрачное или полупрозрачное покрытие.
- Абстрактные мотивы
Это может быть и причудливое переплетение разноцветных линий, и сдержанный дизайн в стиле минимализм.
- Мраморный узор
Красивый маникюр — 2023 с имитацией мрамора сейчас на пике популярности. Необязательно выбирать для такого узора контрастные оттенки: с помощью белого и серого можно добиться нужного эффекта.
- Разноцветный френч
Этот полюбившийся девушкам дизайн не уходит из десятки лидеров уже несколько лет. И неудивительно, ведь существуют десятки вариантов, как обыграть его по-новому.
- Крупные стразы
Неважно, сколько их будет, главное, чтобы ногти сияли. Крупный камень может украшать только один палец, или их россыпь может покрывать все десять — дело вкуса.
- Нюдовый градиент
Красивый маникюр — 2023 может быть и неброским. Пастельные тона могут выглядеть простовато, а вот градиент будет смотреться свежо и оригинально. Переход можно сделать от розового к телесному, от бежевого к белому или добавить тон поярче, к примеру, мятный.
Летний дизайн ногтей: новинки 2023-го
Летние месяцы — пора отпусков, когда можно наконец дать волю фантазии и нанести на ногти самый безумный рисунок, который в обычные дни не позволяет дресс-код. Тем более что современные тренды предлагают девушкам множество интересных решений.
- Японский маникюр
Страна восходящего солнца известна своим нестандартным подходом к красоте, и ногтей это тоже касается. Японки все чаще наносят на ногти объемные фигурки: сердечки, иероглифы, животных и птиц. Они могут при этом отличаться по цвету, форме и стилю.
- Разные руки
Хочется разнообразия? Летний дизайн ногтей — 2023 подходит для этого как нельзя лучше. Сделайте разный маникюр на руках. Отличаться может не только оттенок или рисунок, но даже форма и длина ногтей. К примеру, на правой — короткий квадрат, а на левой — заостренный миндаль.
- Все цвета радуги
Еще один тренд 2023-го — разноцветный маникюр. Можно сделать своим цветом хоть каждый пальчик, а можно повторить ту же последовательность на второй руке. При этом оттенки могут быть как из одной цветовой гаммы, так и контрастными.
- Смелые рисунки
Сейчас в арсенале любого мастера маникюра есть множество наклеек с самыми разными картинками: цветами, пальмами, фруктами и ягодами. Они отлично подойдут к яркому отпускному купальнику и сделают отдых еще радостнее.
Трендовый маникюр 2023-го для офиса
Для тех, кто вынужден проводить лето в офисе, также есть набор готовых решений. Мода на маникюр — 2023 по-прежнему предполагает нюдовые оттенки и спокойные тона, так что выбрать есть из чего:
- Классический френч
Этот вариант маникюра действительно на все времена. Он подойдет и для строгого рабочего дресс-кода, и для романтичного образа, чтобы пойти на свидание.
- Полупрозрачная база
Такое покрытие полностью имитирует натуральный цвет ногтей, а за счет легкой прозрачности этот эффект только усиливается. Пластина выглядит максимально натурально, но при этом ухоженно.
- Матовый нюд
Покрытие без блеска вряд ли будет бросаться в глаза, поэтому можно позволить себе оттенки чуть ярче. К примеру, в этом сезоне в моду вернулись мятный и персиковый.
- Градиент
Интересные сочетания могут быть выполнены и во вполне спокойных тонах. Например, молочный, переходящий в бледно-голубой или светло-розовый, превращающийся в бежевый.
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