Названы причины появления белых пятен на ногтях Дерматолог Лукманова объяснила, что белые пятна на ногтях могут возникнуть из-за травм

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Белые пятна на ногтях чаще всего возникают из-за травм, объяснила врач-дерматолог Алина Лукманова. Она рассказала «Москве 24», что лейконихия часто встречается у детей из-за того, что те грызут ногти, чем и наносят микротравмы. Специалист предупредила, что возникновение пятен на самом деле не связано с недостатком витаминов в организме, как принято считать.

Обычно матовые белые пятна образуются на ногтевой пластине вследствие микротравмы. Чаще всего наблюдается такое явление у детей, особенно у тех, которые имеют привычку грызть ногти, — уточнила специалист.

Лукманова отметила, что белые пятна также могут возникать из-за агрессивного маникюра или в результате работы с химическими или токсичными средствами. В таких случаях пятна возникают в зоне роста ногтя, появляется полосовидная лейконихия.

Ногтевая пластина может побелеть полностью. Чаще всего, по словам врача, такой процесс связан с наследственностью. Существует вероятность, что лейконихия может быть вызвана внутренними нарушениями работы организма: проблемами с ЖКТ или заболеваниями нервной системы. Лукманова пояснила, что доказательств этой теории на данный момент нет.

Врач Екатерина Демьяновская ранее предупредила, что потребность грызть ногти может быть вызвана анемией. Эксперт добавила, что это также может указывать на наличие у человека психических отклонений, например, обсессивно-компульсивного расстройства.