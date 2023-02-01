Названы причины привычки грызть ногти Врач Демьяновская: стремление грызть ногти может быть симптомом В12-дефицитной анемии

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Врач-эксперт Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что потребность кусать ногти, карандаши или ручки может быть признаком анемии, вызванной дефицитом витамина В12. Эксперт добавила, что это также может указывать на наличие у человека психических отклонений, например, обсессивно-компульсивного расстройства. По ее словам, еще одной причиной является дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.

Наиболее часто такая привычка появляется при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, обсессивно-компульсивном расстройстве и анемии, вызванной дефицитом витамина В12, — сказала Демьяновская.

Специалист порекомендовала проверить кровь на содержание витамина В12. По ее словам, если причина в психическом расстройстве, то следует обратиться к психологу для установления точного диагноза.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.