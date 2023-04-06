Дерматолог рассказала, из-за чего могут желтеть ногти Дерматолог Ахматова предупредила о влиянии заболеваний на цвет ногтей

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На цвет ногтей могут повлиять системные заболевания, такие как патология желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы и лимфатической системы, предупредила врач-дерматолог Элина Ахматова. Она рассказала «Газете.Ru», что ногтевая пластина может желтеть на фоне недостатка витаминов и микроэлементов в организме.

На фоне химиотерапии и интоксикации при длительном приеме лекарственных препаратов. При дефицитах витаминов, микро- и макроэлементов. При системных заболеваниях: патологии желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, патологии лимфатической системы, которые опосредованно влияют на ногти, — пояснила дерматолог.

Она отметила, что в первую очередь при изменении цвета ногтей необходимо провести микроскопическое исследование на наличие грибка, а также исключить кожные заболевания, которые могут развиваться на ногтях. К ним дерматолог отнесла красный плоский лишай, псориаз, экзему и атопический дерматит. Ахматова уточнила, что влиять на состояние ногтей может курение из-за воздействия табачных смол или длительное ношение гель-лака, а также некачественные материалы для маникюра.

Преподаватель ногтевого сервиса Екатерина Кубрина ранее предупредила, что покрытие «под кутикулу» может травмировать корень ногтя. По ее словам, в салонах красоты такая практика применяется для того, чтобы якобы увеличить время носки маникюра вплоть до четырех недель.