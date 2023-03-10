Эксперт по маникюру рассказала о вреде покрытия «под кутикулу» Эксперт по маникюру Кубрина предупредила о травмах корня ногтя при покрытии «под кутикулу»

Фото: shutterstock.com

Покрытие «под кутикулу» может травмировать корень ногтя, предупредила инструктор и преподаватель ногтевого сервиса Екатерина Кубирина. В беседе с РИАМО эксперт отметила, что в салонах красоты такая практика применяется для того, чтобы якобы увеличить время носки маникюра вплоть до четырех недель.

Многие мастера любят покрывать ногти «под кутикулу» якобы увеличивая время носки до четырех недель. <...> Мастерам маникюра не стоит лезть в корневую систему ногтевой пластины и орудовать там фрезами или химическими растворами. Ведь можно и травмировать корень ногтя, — пояснила Кубрина.

Она отметила, что ходить с одним покрытием следует не более 2-2,5 недель. Это связано с тем, что увеличение времени носки может привести к травмам ногтевой пластины, отслойкам и развитию заболеваний. Кроме того, отросший маникюр привлекает к себе много внимания. Эксперт посоветовала посещать салон один раз в 14 дней или ухаживать за ногтями самостоятельно с помощью специального масла для кутикулы, увлажняющих кремов и пилочки.

Онколог Замира Раджабова ранее предупредила о риске развития рака кожи и злокачественных опухолей ногтевых фаланг из-за использования ультрафиолетовых ламп для маникюра. При этом врач отметила, что однозначных данных о вреде маникюра на данный момент нет.