Онколог раскрыла связь маникюра с раком кожи Онколог Раджабова: ультрафиолетовые лампы для маникюра могут провоцировать развитие рака кожи

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Ультрафиолетовая лампа для маникюра

Используемые для маникюра ультрафиолетовые лампы могут провоцировать развитие рака кожи и злокачественных опухолей ногтевых фаланг, рассказала «Газете.Ru» онколог Замира Раджабова. По ее словам, ультрафиолетовое излучение является более мощным, чем солнечное. При этом врач подчеркнула, что однозначных данных о его вреде пока нет.

Предположительно, воздействие ультрафиолета от ламп может быть провоцирующим фактором развития злокачественных опухолей кожи и ногтевых фаланг, но все эти предположения требуют тщательной проверки. Ультрафиолетовое излучение в лампах мощнее солнечного, однако однозначных данных о его вреде пока нет, — отметила Раджабова.

Онколог добавила, что иностранные специалисты советуют использовать во время маникюра специальные перчатки, которые снижают площадь воздействия ультрафиолета на кожу, оставляя открытыми только ногтевые пластины. Врач также порекомендовала наносить на руки солнцезащитный крем, если на них есть пигментные невусы или родинки.

Онколог Игорь Утяшев ранее рассказал, что люди со светлой кожей находятся в группе риска по возникновению меланомы. По словам специалиста, у них мало защитного пигмента от ультрафиолетового облучения. Онколог объяснил, что к таким типам кожи относятся первый и второй фототипы по Фитцпатрику.