Россиян штрафуют за одежду и шарики в цветах флага Украины. Это законно? По мнению юристов, сине-жёлтая гамма представляет риск, но с точки зрения права с этим не всё однозначно

Фото: Сгенерировано в MidJourney

9 мая в Москве задержали двух мужчин — их заподозрили в дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП). По утверждению издания Baza, внимание полиции привлекла одежда задержанных в сине-жёлтых тонах. Ранее Бутырский суд оштрафовал москвича, вышедшего на улицу в сине-жёлтых кроссовках. А на днях житель Петербурга пожаловался на соседа, который вывесил на балконе воздушные шарики жёлтого, синего и белого цветов. NEWS.ru поговорил с юристами и узнал, правда ли, что россиян могут оштрафовать только за одежду или демонстрацию предметов в цветах флага Украины и насколько это законно.

Как штрафовали за кроссовки

Как минимум о двух задержаниях, связанных с одеждой сине-жёлтых цветов, стало известно накануне. По информации «Базы», одним из задержанных оказался 39-летний уборщик Московского психоневрологического диспансера № 5. Поводом, по утверждению издания, стала куртка сине-жёлтого цвета. Вторым задержанным стал житель Волгограда: как утверждает «База», правоохранителей не устроила уже не куртка, а штаны.

Одним из первых задержанных «за сине-жёлтую цветовую гамму» стал 40-летний москвич. В апреле 2022 года Бутырский районный суд Москвы оштрафовал его на 10 тысяч рублей за нарушение правил участия в публичных массовых мероприятиях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Об этом MSK1.RU рассказал адвокат и правозащитник Илья Уткин. Он заявил, что основанием для административного протокола, который оформили на его подзащитного, стал цвет кроссовок.

По словам адвоката, 6 марта мужчина приехал в ГУМ, чтобы купить подарки жене и дочери на 8 Марта.

«Его остановили сотрудники полиции, посадили в автозак и заявили, что у него на ногах — средство политической агитации. Позже привезли в ОВД „Лианозово“, оформили протокол по ч. 5 ст. 20.2 за нарушение правил участия в публичных массовых мероприятиях», — рассказал Илья Уткин.

Юрист отметил, что его подзащитный «спокойный, явно не из тех, кто про митинг».

«Он из тех, кто всё понимает, не в первый день живет в этой стране. 6 марта, может быть, и был удивлен, но сейчас на дворе 21 апреля — за полтора месяца свыкся с этой мыслью [возможным задержаниям за цвет обуви]», — рассказал адвокат.

В тот раз правоохранители не стали прибегать к новой статье о дискредитации вооруженных сил, хотя она была введена в КоАП еще 4 марта 2022 года. «Дискредитационная» статья предполагает более строгое наказание — от 30 до 50 тысяч рублей штрафа.

Фото: Сгенерировано в MidJourney

Служит ли оправданием то, что вам нечего больше надеть

В 2022 году административную статью о дискредитации российской армии стали использовать очень широко. В Санкт-Петербурге за месяц спустя ее введения в КоаП, то есть на 6 апреля 2022 года, в суды поступило 4772 протокола о дискредитации, сообщала объединенная пресс-служба судов города. В 2857 случаях (69,4%) суды выносили решения о штрафах, в 913 (22,2%) — об арестах, еще в 138 делах (3,3%) административным наказанием стали обязательные работы. 200 дел (4,8%) прекратили, а материалы 576 дел (14%) вернули в правоохранительные органы.

«02.04.2022 в 09.52 Надеин, находясь в общественном месте у д. 17 по ул. Бассейной, из хулиганских побуждений и осознанно осуществил действия, целью которых было публичное выражение своего мнения и формирования мнения окружающих по поводу актуальных проблем общественно-политического характера. На Надеине была надета толстовка синего цвета с надписями жёлтого цвета спереди, сзади и на рукавах. В указанное время у д. 17 по ул. Бассейной находилось не менее 10 граждан. Надеин вину не признал, пояснил, что надел свою толстовку, поскольку больше нечего было надеть», — приводит пресс-служба пример одного из таких дел.

При этом в деле не поясняется, имела ли значение для состава правонарушения надпись на толстовке или дело только в цветовой гамме.

Известной также стала история задержания девушки в Москве якобы за сине-жёлтый маникюр. Ее доставили в отдел полиции и составили сразу два протокола: о дискредитации российской армии и о нарушении правил участия в публичном мероприятии. Правда, проект «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) добавлял, что дело не только в цветовой гамме — с собой у женщины была также сумка с надписью «Нет войне».

Фото: Сгенерировано в MidJourney

Пояснить за шмот

По наблюдениям адвоката Зелимхана Бициева, количество привлекаемых за «неправильные» цвета в одежде со временем снизилось. Он считает, это связано с тем, что сами люди становятся более информированными и начинают вести себя более осторожно.

Юрист подчеркнул, что в российской правоприменительной практике важно доказывать умысел, однако правоохранители, по его мнению, не всегда стремятся сделать это.

«Ну как вы можете указать, что у человека был именно умысел, чтобы дискредитировать Вооружённые силы Российской Федерации из-за того, что он надел одежду какой-то цветовой гаммы? Как это можно определить, какой у него был умысел, если в своих объяснениях он говорит, что надел просто потому, что ему такие цвета нравятся, или потому, что такую одежду он приобрёл ещё в 2013 году? Только его [полицейского] догадки об этом говорят. Если у него в руках не было никаких плакатов либо иной атрибутики, подтверждающей, что данный образ создан в целях дискредитации, то все это не более чем догадки», — считает адвокат.

Фото: Сгенерировано в MidJourney

Адвокат Дмитрий Джулай выразил мнение, что причину возбуждения таких дел можно объяснить «погоней полиции за раскрываемостью, так как с каждого сотрудника требуют определенные показатели».

Его коллега адвокат Леонид Исаев подчеркнул, что истинную причину задержания можно узнать только из протокола.

«Здесь истину установит в первую очередь содержание протоколов — что пишут сотрудники полиции, как это объясняют задержанные, есть ли свидетели, чем ещё, кроме слов сотрудников полиции, их версия подтверждается, то есть здесь надо оценивать совокупность обстоятельств», — уверен он.

Фото: Сгенерировано в MidJourney

Рискованно ли носить одежду сине-жёлтых цветов

По мнению Исаева, задерживать лишь за сочетание определенных цветов — чрезмерная практика. Однако наличие на одежде украинской символики — уже более весомый повод.

«На мой взгляд, одного сине-жёлтого сочетания для дискредитации явно недостаточно, особенно если на одежде каким-либо способом не обозначена принадлежность именно украинскому флагу, например, там не написано „Украина“ или не стоит украинский трезубец», — считает он.

Сама по себе украинская символика ставит её носителя в зону риска, полагает Исаев.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал подобные задержания «злоупотреблением правом».

«Это полный бред и злоупотребление правом. Никаких оснований привлекать к ответственности людей за одежду в случае, если не было каких-то иных действий, нет. <...> Задерживать людей за ношение одежды определенных цветов, которые не запрещены, значит, настраивать общество против представителей власти и только повышать градус напряженности», — пояснил он.

Фото: Сгенерировано в MidJourney

Чтобы не быть задержанным, юрист Леонид Исаев советует избегать сине-желтых цветов в одежде.

«Если во многих случаях одного сине-жёлтого сочетания оказывается достаточно для как минимум попытки привлечения к административной ответственности, то здесь можно только посоветовать не надевать такие сочетания. То есть следить за сочетанием — это все-таки легче, чем доказывать особо ретивым сотрудникам полиции, что это просто одежда и вы ни о чем таком не думали», — рекомендует он.

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