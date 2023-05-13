«Спасибо за дочь»: Красную площадь облетели воздушные шары с флагом Украины Baza: четыре воздушных шара с флагом Украины запустили над Красной площадью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре воздушных шара с флагом Украины запустили в Москве над Красной площадью, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, летящий сине-желтый стяг заметили днем 12 мая. По словам очевидцев, неизвестные на автомобиле Opel подъехали к главной площади страны, вышли, открыли багажник, выпустили шары и спешно ретировались с места, но вскоре были задержаны.

Полицейские остановили машину злоумышленников уже через час после акции с шарами. По данным Baza, в Opel находились двое мужчин 30 и 27 лет, оба оказались гражданами Таджикистана. Задержанные не отрицали, что выпустили шары, но удивились, узнав про флаг. По их словам, это был плакат в розовых, фиолетовых и желтых цветах, с надписью «Спасибо за дочь».

Предположительно, мигрантов могли обмануть и использовать для этой акции. Отмечается, что снимки с шарами были опубликованы в соцсети одним из украинских политиков. На иностранцев составили административные протоколы по нескольким статьям, в том числе о нарушении режима пребывания на территории России и дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее СМИ писали, что 9 мая в Москве задержали девушку, которая позировала у ЦУМа с украинским флагом. Москвичку доставили в отдел, завели протокол о дискредитации ВС РФ, на следующий день суд назначил ей штраф. Обвиняемая утверждала, что не преследовала политических целей и хотела лишь заработать. По ее словам, в преддверии праздника ей в мессенджере написал неизвестный, пообещавший денежное вознаграждение за такую акцию.