Двое мужчин одеждой дискредитировали ВС РФ и попали в полицию Baza: в Москве задержали двух человек за желто-синюю одежду

В Москве задержали 39-летнего уборщика и жителя Волгограда за одежду в цветах украинского флага, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, их обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

Baza сообщает, что уборщик в психоневрологическом интернате № 5 9 мая пришел на работу в желто-синей куртке, а 26-летний житель Волгограда гулял по Большой Дмитровке в штанах того же цвета. По административной статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее московская полиция задержала водителя, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. На владельца Lada с сине-желтым скотчем пожаловались соседи. Полиции водитель рассказал, что таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

До этого на жительницу Москвы Анастасию Чернышову составили административный протокол о дискредитации российской армии. Девушка готовит торты, в том числе с антивоенными надписями, и публикует их снимки в Сети.