Соседи донесли на москвича из-за скотча в цветах флага Украины Москвича задержали из-за скотча в цветах флага Украины на бампере машины

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Москве полиция задержала водителя, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, на владельца Lada с сине-желтым скотчем пожаловались соседи.

SHOT сообщает, что, по словам 39-летнего владельца машины, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно, теперь водитель дает показания в полиции, проводится проверка.

Ранее на жительницу Москвы Анастасию Чернышову составили административный протокол о дискредитации российской армии. Девушка готовит торты, в том числе с антивоенными надписями, и публикует их снимки в Сети.

До этого стало известно, что школьницу из Подмосковья проверяют на дискредитацию армии из-за видео с исполнением украинского гимна. 15-летняя ученица из Одинцово записывала и выкладывала в соцсетях ролики с липсинком, то есть движениями губ, синхронными пению, под песни исполнителей с Украины. Девочке грозит административное наказание по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.