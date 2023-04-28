Кондитер из Москвы дискредитировала российскую армию тортами На готовившую торты с антивоенными надписями москвичку составили протокол о дискредитации ВС России

Фото: НАК

На жительницу Москвы Анастасию Чернышову составили административный протокол о дискредитации российской армии, сообщает в Telegram «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Девушка готовит торты в том числе с антивоенными надписями и публикует их снимки в Сети.

По данным «ОВД-Инфо», жительница Москвы была задержана днем 27 апреля и доставлена в ОВД «Измайловский», поздно вечером ее отпустили домой после составления протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ). На ее канал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), куда она выкладывает фотографии тортов, подписаны 23 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что школьницу из Подмосковья проверяют на дискредитацию армии из-за видео с исполнением украинского гимна. 15-летняя ученица из Одинцово записывала и выкладывала в соцсетях ролики с липсинком, то есть движениями губ, синхронными пению, под песни исполнителей с Украины. Девочке грозит административное наказание по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.