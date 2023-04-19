Движения губами подвели школьницу под статью о дискредитации ВС России «Осторожно, Москва»: школьницу из Подмосковья проверят из-за видео с исполнением гимна Украины

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Школьницу из Подмосковья проверяют на дискредитацию армии из-за видео с исполнением украинского гимна, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». 15-летняя ученица из Одинцово записывала и выкладывала в соцсетях ролики с липсинком, то есть движениями губ, синхронными пению, под песни исполнителей с Украины.

Силовики обратили внимание на девочку при проверке аккаунтов подростков, которые теоретически могут быть вовлечены в незаконные акции и экстремистскую деятельность. На странице школьницы они нашли видео, в котором она «исполнила» гимн Украины. Также, по данным канала, правоохранители обнаружили, что девочка в общении использует стикеры с «фашистской символикой».

В отношении старшеклассницы проводится проверка, по результатам которой школьнице грозит административное наказание по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что осужденным за дискредитацию армии может грозить высылка из страны. Член комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками пояснил, что депортация не предусмотрена в качестве наказания за дискредитирование войск, однако она возможна как следствие лишения гражданства или в случае его отсутствия.