В Госдуме рассказали об угрозе депортации за дискредитацию армии Депутат Госдумы Затулин рассказал об угрозе депортации за дискредитацию армии

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что после лишения гражданства за дискредитацию ВС РФ человеку грозит также депортация. В законе, принятом Госдумой, о депортации не говорится, но она возможна, как следствие лишения гражданства, пояснил первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками в интервью URA.RU.

Это вполне возможно, как следствие лишения гражданства. Это уже административное решение. После того, как человека лишат гражданства, он может быть депортирован, если для этого будет инициатива соответствующих служб. Гражданина депортировать нельзя, а лицо без гражданства или иностранного гражданина — можно, — сказал Затулин.

Он добавил, что у человека будет десять суток на обжалование решения, принятого Федеральной службой безопасности и осуществленного Министерством внутренних дел. Такая норма теперь предусмотрена законом о гражданстве, уточнил Затулин.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила поправку к проекту закона «О гражданстве России», которая предполагает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил страны. Также гражданства будут лишать за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, и за участие в нежелательных иностранных или международных НПО.