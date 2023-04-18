В России ряд жителей будут лишать гражданства за дискредитацию армии Госдума одобрила лишение приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паспорт гражданина РФ

Госдума одобрила поправку к проекту закона «О гражданстве России», которая предполагает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил страны, сообщает РИА Новости. Также гражданства будут лишать за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, и за участие в нежелательных иностранных или международных НПО.

Таким образом, в список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства, добавлены ряд статей УК РФ, в том числе: 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну), 207(заведомо ложное сообщение об акте терроризма), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 279 (вооруженный мятеж), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что в России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев, которые поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.

Опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что 48% россиян гордятся своим гражданством, для 73% респондентов наличие гражданства РФ связано с положительными эмоциями. В прошлом году речь шла о 50% таких граждан.