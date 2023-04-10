В Госдуме допустили упрощение получения гражданства для поддержавших СВО Депутат Журова допустила упрощение получения гражданства для поддерживающих СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев, которые поддерживают проведение специальной военной операции на Украине, допустила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что это была бы адекватная мера.

Если иностранные граждане, поддерживающие специальную военную операцию, этого хотят, то да, процедуру получения российского гражданства можно ускорить. Это адекватная мера, — уточнила парламентарий.

По словам Журовой, иногда ускоренное получение гражданства РФ является для иностранца необходимостью. Она пояснила, что жители некоторых государств могут опасаться возвращаться домой из-за оказанной или проявленной поддержки в отношении России. Она отметила, что иногда в таких ситуациях иностранцы нуждаются даже в политическом убежище, чтобы избежать последствий.

Политолог Иван Скориков ранее высказался о необходимости ввести ценз на выдачу лицензий на владение оружием мигрантам и новым гражданам России. По его словам, исключение можно сделать для тех, кто проявил себя, например, отправившись в зону СВО.