Стало известно, сколько россиян гордятся своим гражданством НИУ ВШЭ: 48% россиян гордятся своим гражданством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

48% россиян гордятся своим гражданством, передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. В 2021 году показатель был на уровне 28%.

Половина россиян (48%) испытывают гордость от того, что являются гражданами своей страны. В 2021 году эта доля составляла всего 28%. Каждый четвертый опрошенный (25%) ощущает спокойную уверенность. Доля тех, у кого российское гражданство не вызывает никаких чувств, за год уменьшилась с 23% до 13%, — говорится в сообщении.

Для 73% респондентов наличие гражданства РФ связано с положительными эмоциями. В прошлом году речь шла о 50% таких граждан.

В ВШЭ также назвали факторы, которые связаны с ощущением гордости за страну в целом. Это высокий доход, хорошее здоровье и ощущение счастья. Кроме того, специалисты отметили, что россияне старшего поколения чаще гордятся своей принадлежностью к России. Молодежь зачастую склоняется к нейтральному отношению.

Ранее сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказали, что более 70% россиян не отказались бы улететь на другую планету в качестве туристов. При этом большинство граждан России выбрали бы тур на Марс, за него проголосовали 24% опрошенных.

Кроме того, 45% россиян верят в то, что в течение ближайших 50 лет пилотируемый корабль с Земли долетит до Марса, 37% опрошенных считают, что в течение полувека появится обитаемая база на Луне.