Более 70% россиян хотят улететь на другую планету Более 70% россиян сообщили, что не отказались бы улететь на другую планету

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Кадр из фильма «Гравитация»

Более 70% россиян не отказались бы улететь на другую планету в качестве туриста, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом большинство граждан России выбрали бы тур на Марс, за него проголосовали 24% опрошенных.

Полет на Луну хотел бы осуществить каждый десятый (10%). Конкуренцию на рынке космотуров составили бы Венера (9%), Юпитер (6%) и Сатурн (5%). Каждый третий россиянин вообще отказался бы от путешествия на другие планеты (28%), — следует из результатов исследования.

Кроме того, 45% россиян верят в то, что в течение ближайших 50 лет пилотируемый корабль с Земли долетит до Марса, 37% опрошенных считают, что в течение полувека появится обитаемая база на Луне.

Опрос, приуроченный ко Дню космонавтики, проходил 6-7 апреля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее космический испытатель Сергей Нефедов рассказал, что главной опасностью для человека в космосе является состояние невесомости с точки зрения физиологии. Человек при возвращении на Землю будет испытывать серьезную перегрузку, которая может привести в том числе и к предынфарктному состоянию.