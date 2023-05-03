В Ялте ученика 11 класса школы № 2 задержали и предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Ялтинский городской суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за фразу «Мы за Украину». Так он ответил на вопрос женщины «Вы не боитесь контрнаступления», который та ему задала на набережной, где он прогуливался с друзьями. Крымский активист Александр Талипов нашел несовершеннолетнего и заснял на видео его извинения.