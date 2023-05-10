В ЛДПР возмутились из-за задержаний за желто-синюю одежду Депутат ГД Нилов назвал задержания за желто-синюю одежду злоупотреблением правом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержание людей в желто-синей одежде по статье за дискредитацию ВС РФ является злоупотреблением правом и полным бредом, считает заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, депутат Госдумы отметил, что подобные ситуации повышают уровень напряженности в обществе и создают негативный образ власти среди граждан.

Это полный бред и злоупотребление правом. Никаких оснований привлекать к ответственности людей за одежду в случае, если не было каких-то иных действий, нет. <...> Задерживать людей за ношение одежды определенных цветов, которые не запрещены, значит настраивать общество против представителей власти и только повышать градус напряженности, — пояснил парламентарий.

По словам Нилова, эти цвета в том числе являются цветами ЛДПР, а сам он носит синий костюм и желтый галстук. Депутат призвал брать объяснения с тех сотрудников, которые инициировали подобные задержания. Он отметил, что нужно сохранять гибкость, а избыточное рвение сотрудников полиции защитить от дискредитации ВС РФ связал с погоней за статистикой и палочной системой.

У меня тоже синий костюм и желтый галстук. В Госдуме в принципе много тех, кто одевается так же. И что, надо арестовывать? Везде должны быть разум и гибкость, — заключил Нилов.

В Москве ранее задержали 39-летнего уборщика и 26-летнего жителя Волгограда за одежду в цветах украинского флага. По административной статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации» им грозит штраф до 50 тысяч рублей.