«Творил красоту»: как стал известен модельер Валентин Юдашкин Причиной смерти Юдашкина стал рак, икона российской моды скончался на 60-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался советский и российский модельер, народный художник России и заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин. Причиной его смерти стал рак почки. Telegram-канал SHOT сообщил, что два дня назад модельер попал в больницу. По данным канала, кутюрье, который лечился в московском онкоцентре им. Блохина, резко стало хуже.

Как Валентин Юдашкин стал модельером

Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Он получил образование на факультете моделирования Московского индустриального техникума в 1986-м, защитив два диплома по темам «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

Свою первую коллекцию Юдашкин продемонстрировал в московской гостинице «Орленок» (современное название «Корстон-Москва») в 1987-м. Этот проказ прославил начинающего модельера на весь Советский Союз. Главным объектом творчества Юдашкина было платье, которое стало настоящей новинкой в мире моды.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Художник-модельер Валентин Юдашкин за работой, 1986 год

Как Валентин Юдашкин стал известен в мире моды

В 1988 году Юдашкин создает свою фирму «Vali-Мода». Ради ее создания супруге дизайнера Марине Юдашкиной пришлось расстаться с единственной шубой, а сам модельер продал любимый автомобиль «Жигули». Однако вложения окупились — работы Юдашкина получили высокие оценки и молодого дизайнера пригласили на показы в Париж.

Через три года Юдашкин участвовал в Неделе высокой моды в Париже, где продемонстрировал коллекцию «Фаберже». Немногим позже он стал первым и единственным русским модельером, который получил статус члена-корреспондента парижского Синдиката высокой моды.

Фото: Александр Поляков/РИА Новости II фестиваль газеты «Правда». Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции «Фаберже», 1991 год

Однако в марте 2022 года российского модельера лишили возможности провести дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже. Причиной стал факт, что дизайнер не осудил военную спецоперацию России на Украине.

В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России.

В начале 90-х он открыл собственный бренд одежды — Yudashkin Jeans. В 1994 году бренд Юдашкина запустил первую коллекцию pret-a-porter, а через год состоялась презентация первых духов. В 1997-м в Москве открылся первый бутик фирмы.

Сейчас Дом моды Валентина Юдашкина является одним из ведущих в России. Компания владеет сетью фирменных бутиков, показы дизайнера проходят в Париже, Милане и Москве. Работы Юдашкина являются экспонатами Музея костюма в Лувре, Государственного исторического музея в Москве, Калифорнийского музея моды.

Валентин Юдашкин сшил самое большое количество свадебных платьев для российских звезд. Известно, что Юдашкин также сшил платье для свадьбы Ксении Собчак в 2005 году — однако церемония с бизнесменом Александром Шустеровичем так и не состоялась. Дизайнер работал над стилем жен первых лиц государства — ему довелось одевать Раису Горбачеву и Светлану Медведеву.

Платья от мастера также носили зарубежные знаменитости, среди них — Мила Йовович и Кейт Уинслет.

Звание народного художника и армейская форма

Юдашкин получил признание не только в профессиональной сфере. В 1999 году Юдашкин получил звание заслуженного деятеля искусств, а через шесть лет был признан народным художником России. Также кутюрье является Кавалером ордена Почетного легиона, Кавалером ордена искусств и литературы, награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

В 2007 году модельер получил большой заказ от Минобороны, заинтересованного в разработке новой армейской формы.

Новая форма от Юдашкина — «Цифра» — создавалась с мая 2007 года по 2010 год. От прежней она отличалась весьма существенно: расположением погон (на груди, а не на плечах), наличием элементов на липучке, новым дизайном пуговиц. Кроме того, Минобороны отказалось от портянок, валенок, ватных штанов, а шинели стали узкими и приталенными с низким расположением верхней пуговицы.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости 28 января 2008 г. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков, президент России Владимир Путин, модельер Валентин Юдашкин и заместитель министра обороны РФ по тылу Владимир Исаков

Чем болел Валентин Юдашкин

В 2016 году у Юдашкина выявили рак, затем врачи обнаружили метастазы у него в голове. По информации в Telegram-каналах, в последнее время модельер принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие болезни. Семья хотела отправить его на лечение за границу, но врачи не взялись за такой сложный случай. Следующий плановый визит к врачу у Юдашкина был запланирован на середину мая.

Как российские звезды прокомментировали смерть Юдашкина

Стилист Влад Лисовец заявил, что смерть Юдашкина является большой трагедией для всей России. По его словам, модельер был одним из главных символов российской моды и его наряды любили все российские артисты. Он принес соболезнования родным и близким погибшего модельера.

— Вы меня просто убили этой новостью! Это трагедия, что в такой момент, когда стране нужны творческие люди, умирают один за другим. Юдашкин — олицетворение российской моды, красоты. Это человек, который помогал всем артистам прекрасно выглядеть, делал фантастические вечерние платья, которые любили все артисты, — отметил Лисовец.

Фото: Www.Fashionpps.Com/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Валентин Юдашкин на Неделе высокой моды в Париже, 2013 год

Он также сказал, что дизайнер делал больше не моду, а творил красоту и то, что нравится людям.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Юдашкина мужественным человеком, который долго боролся со своей болезнью, а также выразил соболезнования родным и близким, всем поклонникам его таланта.

— Я Вальку знал с 1988 года, помогал ему продавать и делать шоу первой коллекции в Театре эстрады. Мы знакомы с ним очень-очень давно. Валерия практически каждый год принимала участие в его программах Недели моды, которая проходила в Кремле, — отметил Пригожин.

Дизайнер Мария Цигаль заявила, что кутюрье обладал невероятным и безусловным талантом, а также был великодушным и готовым давать дорогу молодым коллегам. По ее словам, скончавшийся художник дал ей «очень хорошую» рекомендацию в Ассоциацию Высокой Моды, что для «не самой доброжелательной отрасли» — нонсенс.

— Он обладал невероятным и безусловным талантом, был великодушным человеком, готовым дать дорогу молодым коллегам. Я ему благодарна за очень хорошую рекомендацию в Ассоциацию Высокой Моды. Я была очень тронута. Особенно в нашей отрасли, не самой доброжелательной, когда один человек бескорыстно поддерживает другого, это почти нонсенс, — подчеркнула Цигаль.

Художник Никас Сафронов отметил, что Юдашкин запомнился ему очень мягким, спокойным и улыбчивым человеком, а его показы отличались утонченным, нежным, изысканным стилем. По мнению Сафронова, временем Юдашкина стали 1990-е, куда кутюрье «вошел, как новая волна».

— У него (Юдашкина. — NEWS.ru) утонченный стиль — Франция, Италия, причем Средневековье. Он умел подать изысканно, тона были всегда мягкими, не резкими, не яркими, не крикливыми. А продуманные, четкие. Валя умел показать на подиуме нежность. Приятная подача, мягкая. Он сам очень мягкий. Это проявлялось в улыбке, общении, движении. Спокойный. Он был художник с большой буквы, архитектор Возрождения, — пояснил художник.