Подолог перечислила опасные для здоровья ошибки мастеров педикюра Подолог Шевцова предостерегла от нанесения гель-лака на пораженные грибком ногти

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Неправильное использование гель-лака мастерами педикюра может угрожать здоровью, рассказала «Москве 24» подолог Валентина Шевцова. По ее словам, покрытие нельзя наносить на пораженные грибком ногти, потому что лак не даст лекарству проникнуть в ногтевую пластину и создаст благоприятную среду для размножения возбудителей инфекции. Помимо того, запрещается использовать один и тот же гель-лак для ногтей на руках и на ногах.

Под слоем лака создается благоприятная среда для размножения возбудителей инфекции — мало воздуха и влажность. Грибок в таких условиях просто «расцветает», — пояснила Шевцова.

Подолог уточнила, что на руках используют гель-лаки с жестким составом, чтобы ногти не ломались, а на ногах он, наоборот, должен быть мягким. Она пояснила, что если ноготь с жестким покрытием даже немного отрастет, он начнет упираться в обувь. Из-за этого он начнет отходить от ногтевого ложа и со временем может оторваться. Также эксперт назвала грубой ошибкой использование гель-лака при подногтевой гематоме. Это также может привести к отпаданию ногтя, ведь покрытие создает дополнительную нагрузку на травмированные ткани.

Мастер по маникюру Айзиля Гильмутдинова ранее рассказала, что вылечить грибковую инфекцию в незапущенной форме можно в домашних условиях с помощью уксусных ванночек и нанесения масла чайного дерева на поверхность ногтя дважды в день. По ее словам, уксус создает в области заражения грибком кислую среду, которая препятствует его разрастанию и распространению. Также эксперт порекомендовала часто менять носки и использовать дезинфицирующие средства для обуви для предотвращения распространения инфекции.