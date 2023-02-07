Неслабый пол: среди россиянок растёт популярность тренда на маскулинность Откуда берутся женщины, которые отрицают свою «традиционную» гендерную роль

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Психологи отмечают распространение в России тренда «Pick me girl» — когда девушка усиленно культивирует в себе мужские черты и отрицает всё женское. Его представительниы ездят за рулём внедорожников, не любят шоппинг, мужчин воспринимают как друзей и нацелены преимущественно на карьеру. С помощью психологов и социологов NEWS.ru попытался найти причину этого явления, а также понять — является ли это формой традиционной мизогинии, то есть презрения к женщинам.

Тренд «Pick me girl» появился пару лет назад в социальной сети TikTok. Это сленговое обозначение девушки, которая старается произвести впечатление на парней тем, что она «не такая, как другие». Эксперты считают это одной из разновидностей презрения ко всему «женскому», как способ выделить себя на фоне других представительниц своего пола.

Женщина с такой жизненной позицией отвергает в себе фемининные черты и подчеркивает маскулинные. Она не «устраивает мужчинам истерик», предпочитая «поговорить по-братски», любит автомобили, спорт и презирает шопинг, не тратит деньги на косметику (она за натуральность) и, конечно, абсолютно не меркантильна. В мужчине её интересует только богатый внутренний мир.

В российском обществе также существует и набирает обороты явление «Pick me girl», сообщила NEWS.ru врач-психитр, специалист по гендерным вопросам Светлана Криницкая. Таких девушек не более 10%, но в крупных городах их количество выше.

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«Ты строишь из себя ту, кем не являешься»

Алёна — жительница одного из российских мегаполисов и последовательница «Pick me girl». Причём, сама она об этом тренде не знает, но ведёт себя строго по его канонам. Девушка презирает платья. В гардеробе у неё есть только одно — купила на свадьбу к подруге после долгих уговоров. Практически на любое событие — будь то деловая встреча, ужин с друзьями, свидание или прогулка — она надевает джинсы.

Алёна много курит, обожает пиво и «не понимает» вино, не пользуется декоративной косметикой, предпочитает мужской парфюм, любит удобное бельё из натуральных материалов. Девушка увлекается велоспортом и боксом, обожает походы в горы. Шопинг — ненавидит, для неё это «головная боль».

Большинство друзей Алёны — мужчины. Женщин, по её мнению, «недалёкие», «мартышки». У девушки даже припасено пару историй о том, как она «стукнула» как-то даму с длинными ногтями и на высоких каблуках. Друзья до сих пор гадают: Алёна привирает или действительно такое было.

В работе девушка добилась определённых успехов, занимает должность руководители подразделения. Конечно всеми силами старается поддерживать образ «строгого, но справедливого начальника».

В отношениях Алёна всегда доминирует — знакомиться первой, проявляет всяческую активность. Но на личном фронте пока не складывается. У неё было несколько неудачных отношений. Инициаторами разрыва были мужчины. Последний заявил: «Ты строишь из себя ту, кем не являешься».

Алёна ненавидит своего отца и с ужасом вспоминает детство. Он беспробудно пил и бил мать. Ещё папа был помешан на «воспитании дочери в нравственной чистоте». Все женственные вещи, которые появлялись у девушки (например кружевные трусы) тут же отправлялись в мусорное ведро. Отец говорил, что не даст дочери «стать проституткой».

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«Быть женщиной — быть слабой»

Виктория росла типичной «девочкой-девочкой»: в меру стеснительной, женственной. Родители покупали ей платья, куклы-барби, не давили, принимали и ничего не требовали. Счастливое детство омрачало одно — серьёзные проблемы со зрением. До шестого класса девочка училась в специализированном интернате для инвалидов по зрению. Потом глазная болезнь отступила, ей разрешили ходить в обычную школу. Правда с поправкой — пока ребёнок останется в очках.

1 сентября в обычной средней школе на окраине спального района стало для Виктории шоком. Сосед ударил её по голове, одноклассницы же посмотрели на новенькую, как на пустое место. Внешний вид и поведение девочек сильно отличались от её. Они вели себя шумно, громко смеялись и матерились, курили в туалете, многие, по их словам, уже якобы вели половую жизнь. Тихую, скромную и «правильную» Вику они сразу невзлюбили.

Ближайшие два года в школе стали для девочки адом. В классе ей делали пакости, обзывали, оскорбляли, пару раз сильно толкнули, а один — побили до синяков.

Именно скромность школьницы всех раззадоривала и смешила. В классе царила нездоровая атмосфера вечных криков, унижений, постоянного хамства. Типичная обстановка «типовой» школы спального района небольшого города конца 2000-х. Девочка же была «из другого теста». Ей казалось неуместным бить и обзывать в ответ. К тому же она постоянно боялась, что разобьют очки и повредят глаза.

Летом после окончания седьмого класса с Викой произошла перемена. Она взяла и решила: с ней так нельзя. Попросила родителей перевести её в другую школу, подальше от дома. В новый коллектив девочка решила пойти другой. Она сделала короткую стрижку, покрасила волосы в чёрный цвет, начала делать более агрессивный макияж и попросила маму купить ей кожаные штаны. Но самое главное — Вика решила, что никогда больше не будет слабой. Спрячет свою ранимость куда подольше и на агрессию будет отвечать на агрессию.

Так начался путь девочки от скромной любительницы Барби до последовательницы тренда «Pick me girl». Сейчас Виктории 29 лет. Девушка занимается ресторанным бизнесом и разъезжает на чёрном кроссовере (цвет доминирования). Она по-прежнему носит короткие волосы и любит брюки из кожи.

У Вики практически нет подруг, после той травли в классе к женщинам Вика испытывает неприязнь. Она постоянно подчёркивает, что дружит только с мужчинами, потому что лучше их понимает. Девушка категорически не хочет замуж и детей. Мысль об этом вызывает в ней отвращение. Бытом и младенцами занимаются «глупые курицы», категорически заявляет она. Вика считает, что она «выше этого».

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Почему они такие?

Девушки, которые отрицают свою женственность — причин у такого поведения может быть несколько. Первая — психотравма после пережитой агрессии.

Женщины, склонные к мизогинии, часто росли в семьях, где происходило домашнее насилие — физическое или психологическое, сообщает NEWS.ru клинический психолог Олеся Иневская. Например, в семье Алёны именно так и было. Как правило оно исходило от отца и было направлено в сторону матери.

Если женщина растёт в такой среде, чтобы чтобы чувствовать себя сильной, ей нужна идентификация с агрессором. Это защитный механизм. Чтобы идентифицироваться с агрессором-мужчиной, нужно «разидентифицироваться» со своей гендерной группой, то есть с женщинами. Ей кажется, что только таким способом она сможет в будущем защитить себя от страданий, которые пережила в детстве. Деструктивных семей, где процветает домашнее насилие в России много, а значит немало женщин с подобными установками. Олеся Иневская клинический психолог

Любое демонстративное или избыточное отрицание чего либо говорит о наличии внутреннего конфликта у человека, сообщил NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Потому что если нет внутренних противоречий, нет необходимости кому-то что-то доказывать.

Любая демонстративность говорит о неуверенности в себе. Будь то бодипозитив или феминизм. Женщине не уверены в своей женственности и им проще чувствовать себя среди мужчин своим парнем. В смешанных компаниях она не выдержит конкуренции с другими женщинами, а тут она одна среди парней. В любом случае она в центре внимания. Поэтому за отрицанием женственности могут скрываться банальные комплексы. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог

Нередко женщины с проблемной самооценкой хотят выделиться из коллектива необычным поведением, добавляет Денисов-Мельников. Девушка, которая покажет женственность и сексуальность рискует впасть в немилость. А к мужиковатой барышне вопросов будет меньше, резюмирует эксперт.

Другая причина распространения «Pick me girl» — женская мизогиния, которая по-прежнему распространена в обществе. Женщины пытаются дистанцироваться от своей гендерной группы, сообщила NEWS.ru PR-менеджер Центра «Насилию.нет» (Минюстом РФ признана иностранным агентом) Юлия Арнаутова. В России такое достаточно распространено.

Она имеет вполне логическое объяснение: в нашем обществе царит патриархат. С детства мы впитываем установки о том, что девочки хуже мальчиков. Женщине отводится второстепенная роль — мать, жена, надёжный тыл. На работе мужчины получают большие зарплаты, чем женщины при тех же обязанностях. Поэтому у женщин начинают формироваться представление, что все женское — это не круто, а мужское — наоборот, это статус, это лучшие должности. Даже в плане поведения мужчины могут себе позволить гораздо больше. Конечно, появляется такой соблазн —примкнуть к мужской тусовке и отвергать все женское. Юлия Арнаутова PR-менеджер Центра «Насилию.нет»

Что не так с «Pick me girl» в принципе?

Одинаково тяжело живётся женщинам, как с позицией «Pick me girl», так и с противоположной — «я девочка, я ничего не хочу решать». Это как две стороны медали одного и того же явления — неуважения и непринятия ценности своей гендерной группы, сообщает Олеся Иневская. Это внутренний конфликт, который не несет ничего хорошего. Действует негативно на все стороны жизни. Проблемных людей избегают все — потенциальные партнеры, работодатели, коллеги.

Наибольшего успеха и признания (даже в патриархальных обществах) добиваются женщины, у которых фемининные и маскулинные черты находятся в балансе, и которые не стесняются быть собой. Это касается не только женщин.