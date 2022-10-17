Названы способы вылечить грибок ногтей в домашних условиях Мастер по маникюру Гильмутдинова: вылечить грибок ногтей помогут уксусные ванночки

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Вылечить грибковую инфекцию в незапущенной форме можно в домашних условиях с помощью уксусных ванночек и нанесения масла чайного дерева на поверхность ногтя дважды в день, рассказала мастер по маникюру Айзиля Гильмутдинова. По ее словам, уксус создает в области заражения грибком кислую среду, которая препятствует его разрастанию и распространению. Также эксперт порекомендовала часто менять носки и использовать дезинфицирующие средства для обуви для предотвращения распространения инфекции, пишут СМИ.

В тазик, наполненный теплой водой примерно по щиколотки, наливаете стакан столового 9-процентного уксуса и держите ноги 15 минут, затем вытираете ноги насухо и надеваете хлопчатобумажные носочки, — рассказала мастер.

Гильмутдинова пояснила, что прибегать к народным средствам можно только после консультации врача, который назначит профессиональное лечение. Также она посоветовала перед началом лечения провести процедуру педикюра с удалением пораженных грибком участков ногтя. Специалист уточнила, что лечение грибка, как правило, занимает длительное время, иногда до одного года.

Дерматолог и косметолог Светлана Волкова ранее рассказала, что перед лечением грибка ногтей необходимо сдать комплексный анализ, с помощью которого врач сможет назначить те препараты, которые эффективно справятся с задачей. Врач объяснила, что иногда дополнительно к назначенным лекарствам используют кератолические средства, такие как мочевина и салициловая кислота, они облегчают доставку препаратов в толщу ногтя и ткани ногтевого ложа, где особо плотно локализуются грибки.